«الإفتاء المصرية» تدين اختطاف مصريين مسيحيين بليبيا.. وتناشد السلطات التدخل لإنقاذهم

أدانت دار الإفتاء المصرية اختطاف متطرفين ليبيين لما يقرب من عشرين مصريًا من الأخوة الأقباط في مدينة سرت الليبية والتهديد بذبحهم.

وأكدت دار الإفتاء في بيان لها اليوم الثلاثاء أن الإسلام يحرم الاعتداء على الإنسان مهما كانت ديانته أو خلفيته، وحرم كذلك سفك الدماء وإرهاب الأبرياء.

وشددت الدار على أن النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم كان يوصى كثيرًا بأهل الذمة والمستأمنين وسائر المعاهدين، ويدعو إلى مراعاة حقوقهم وإنصافهم والإحسان إليهم وينهى عن إيذائهم بأي شكل من الأشكال، بل قال صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله: ” ألا من ظلم معاهداً أو انتقصه أو كلفه فوق طاقته أو أخذ منه شيئاً بغير طيب نفسٍ فأنا حجيجه يوم القيامة”.

وناشدت دار الإفتاء المصرية السلطات الليبية وعقلاء ليبيا التدخل لإطلاق سراح المختطفين المصريين، وسرعة التدخل لإنهاء هذه الأزمة.

أ ش أ