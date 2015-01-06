مؤتمر هندي: الهنود حلقوا بالطائرات قبل آلاف السنين

ذكرت تقارير إخبارية أن الهنود حلقوا بالطائرات وأجروا عمليات تشريح للجثث الآدمية باستخدام معدات الجراحة منذ آلاف السنين، وفقًا لأوراق تم تقديمها في إحدى جلسات مؤتمر العلوم الهندي في مومباي.

وعقد مؤتمر العلوم جلسة حول “العلوم القديمة باللغة السنسكريتية” للمرة الأولى في تاريخه الذي يمتد لـ 100 عام، بعد وصول الحزب الهندوسي اليميني بهاراتيا جاناتا إلى السلطة عقب فوزه الكاسح العام الماضي. وتم تقديم الأوراق أمس الأحد حول أساليب الجراحة، والطيران، والهندسة المعمارية والتطبيقات الهندسية في الهند إبان عهد الديانة الفيدية (1750- 500 قبل الميلاد)، التي جرى تجميعها من النصوص القديمة.

ونقلت صحيفة “تايمز أوف انديا”، عن ورقة بحثية مقدمة من “أناند بوداس” و”أمييا جادهاف”، القول إن “المعرفة بعلوم الطيران توصف في اللغة السنسكريتية في 100 قسم، وثمانية فصول، و500 مبدأ و3 آلاف جملة”. وقال بوداس في معرض تقديم بحثه إن حكماء الهنود القدامى تحدثوا قبل 7 آلاف سنة عن الطائرات التي سافرت من بلد إلى آخر، ومن قارة إلى أخرى، ومن كوكب إلى آخر.

وقال أشوك نيني في ورقة بحث تستند إلى الموسوعة الطبية الهندوسية القديمة “ساشروتا سامهيتا”: “إن الهنود في عصر الفيدية طوروا 20 نوعا من الأدوات الحادة و101 من الأدوات غير الحادة لأغراض العمليات الجراحية”.

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