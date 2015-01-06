القبض على النجم السوري «قصي خولي» في مطار القاهرة وترحيله إلى دبي

ألقت سلطات مطار القاهرة، مساء أمس الإثنين، القبض على الممثل السورى “قصى خولى” عقب وصوله من الإمارات بسبب محاولته دخول البلاد بإقامة مصرية مزورة لغير السياحة، وتم ترحيله إلى دبى.

وقالت مصادر بمطار القاهرة: “أثناء إنهاء إجراءات جوازات ركاب الطائرة المصرية القادمة من دبى اشتبه ضابط الجوازات في جواز سفر النجم السورى، وبفحصه تبين وجود إقامة مزورة، وذكر الفنان السورى أنه حصل عليها من محامٍ أراد مساعدته ولا يدرك أنها مزورة.

تحرر محضر للفنان وتم ترحيله مرة أخرى إلى دبى على أول طائرة توجهت إليها بعد ثلاث ساعات”.

يذكر أن «قصى خولى» اكتسب شهرة كبيرة في مصر مؤخرا بعد عرض مسلسل “سرايا عابدين”، الذي جسد خلاله دور الخديوى إسماعيل مع الفنانة “يسرا”.