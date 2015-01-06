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«صحوة مصر» ينتهي من اختيار مرشحي القائمة الثالثة

  • مصر
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انتهت اللجنة المحايدة لائتلاف صحوة ، مساء الاثنين، من اختيار مرشحي القوائم، محددة الشكل الأولي للقائمة القطاعية الثالثة من قوائم الاتحاد المدني الديموقراطي صحوة مصر.

في السياق ذاته؛ قال رامي جلال، المتحدث الإعلامي باسم الاتحاد، «مازالت اللجنة المحايدة تُفعل المعايير المتفق عليها للوصول إلى الشكل الأمثل لقائمة وطنية تعبر بموضوعية وصدق عن الكفاءات المصرية على كافة المستويات جغرافياً وفئوياً والتي ستتصدى برشد وكفاءة لمهمتي الرقابة والتشريع».

وأضاف «جلال» «لدينا طيف واسع من الترشيحات نقوم بفرزها وإجراء عمليات الاختيار والمفاضلة، واستبعدنا حتى الآن 368 اسماً، وحددنا 84 آخرين بشكل مبدئي كمرشحين صالحين للتواجد في القوائم الاحتياطية أو للتصعيد إلى القوائم الأساسية إذا اقتضت الحاجة لذلك».

وأشار «جلال» إلى أن كل أسماء المرشحين المفترضين التي أعلنت عنها بعض وسائل الإعلام «لا أساس لها من الصحة»، وكذلك الحال بالنسبة لتسمية القوائم التي تم الانتهاء منها، وهي غير معلنة وسيتم الإعلان عنها قريباً مع نهاية المهمة.

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