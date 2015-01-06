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فيديو.. ريهام سعيد تهاجم المشاهدين والإعلاميين: «موتوا بهاء.. حسبي الله فيكم»

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حملت الإعلامية ريهام سعيد، أي إعلامي أو صحفي أو مذيع أو شخص عادي وصف برنامجها «صبايا الخير» بـ «الكذاب» وشكك في مصداقيته، وفاة أحد الأطفال المريض بالقلب، نظرا لتأثير الهجوم عليها على حجم التبرعات المقدمة للبرنامج.

وقالت «سعيد» في برنامجها «صبايا الخير» على قناة «النهار»، مساء الاثنين، «اسمحوا لي أن أقدم خالص العزاء لأهل الطفل بهاء محمد عبدالراضي أحد مرضى القلب اللي كانوا محتاجين أنهم يقوموا بإجراء جرحة دقيقة جدا في القلب وكان لازم يسافر بره فورا ولكن الاستجابة مكنتش سريعة من الناس».

وأضافت «سعيد» «أنا بشيل ذنب الولد ده لأي حد كتب كومنت على الفيس بوك وقال البرنامج ده كذاب أو أي إعلامي طلع شكك في مصداقيتنا أو أي مذيع ولا صحفي ولا موقع إلكتروني كتب أن ديه مدعية وممثلة لأن لما بيجي واحد من المشاهدين ويسمع مذيع ولا إعلامي ولا صحفي ولا ولا يقول أن البرنامج ده كذاب وبيفبرك مش ممكن يكون الناس ديه بتكذب. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. حسبي الله ونعم الوكيل.. في كل واحد كتب كلمة وحشة في حق البرنامج ده أو في حقي وكانت نتجته التبرعات كانت قليلة وفقدنا الولد ده».

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