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إبرا يسجل في تأهل سان جيرمان بكأس فرنسا

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إبرا يسجل في تأهل سان جيرمان بكأس فرنسا إبرا يسجل في تأهل سان جيرمان بكأس فرنسا

(إفي): أقصى باريس سان جيرمان اليوم الاثنين منافسه مونبلييه في المباراة الأخيرة بدور الـ32 من بطولة كأس فرنسا لكرة القدم، بالفوز عليه في أرضه بثلاثية نظيفة.

افتتح كليمنت شانتوم الثلاثية للبي اس جي (ق63)، قبل أن يضيف الهداف المخضرم، السويدي زلاتان إبراهيموفيتش، الهدف الثاني (ق79)، وأضاف البرازيلي لوكاس مورا الهدف الثالث بعد انتهاء الوقت الأصلي من عمر المباراة.

وإضافة لباريس سان جيرمان، فقد تأهل أيضا لدور الستة عشر فرق مثل ليون وموناكو وايفيان ونانت وريمس وفالينسيان وباستيا وميتز وبوردو وسانت ايتيان ورين.

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