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بالفيديو - ثنائية جيرارد تقهر ' عملاق ' ويمبلدون

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بالفيديو - ثنائية جيرارد تقهر ' عملاق ' ويمبلدون بالفيديو - ثنائية جيرارد تقهر ' عملاق ' ويمبلدون

إفي): قاد قائد ليفربول الإنجليزي، ستيفين جيرارد فريقه للتأهل لدور الـ32 بكأس الاتحاد الإنجليزي بعد الفوز على ويمبلدون بهدفين لواحد.

وسجل جيرارد هدف الـ"ريدز" الأول (ق12) عقب تحويله عرضية إلى تسديدة داخل الشباك، إلا أن ويمبلدون نجح في التعادل (ق63) من قبل العملاق أديبايو أكينفينوا الذي يزن 108 كيلوجرامات عقب تخبط داخل دفاع الليفر.

وتمكن قائد ليفربول مجددا من هز شباك ويمبلدون عن طريق ركلة حرة رائعة أودعها الشباك (ق62).

ويأتي تألق جيرارد عقب اعلانه منذ أيام أن هذا الموسم سيكون الأخير له مع النادي الإنجليزي حيث سينتقل للعب في الولايات المتحدة.

ومن ناحية أخرى فشل توتنام في الحفاظ على تقدمه على بيرنلي، بعد تعادلهما بهدف لمثله حيث تقدم البلجيكي ناصر الشاذلي للـ"سبيرز" (ق53) ولكن الخصم نجح في التعادل (ق73) عن طريق فوكيس.

وبهذه الطريقة سيخوض كل من توتنام وبيرنلي مباراة أخرى لتحديد المتأهل لدور الـ32.

شاهد أهداف لقاء ليفربول وويمبلدون من هنا

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فيديو اليوم السابع

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