د. الغفيص: استيعاب الحاصلات على القبول المشروط بكليتي «لورييت»

أكد محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور علي بن ناصر الغفيص أن جميع من حصلن على قبول مشروط بكليتي لورييت بمكة المكرمة والخرج للبنات سيتم استيعابهن في بداية الفصل القادم (الفصل التدريبي الثالث)، الذي يبدأ في شهر جمادى الآخرة، وسيتم التواصل مع جميع المتقدمات مباشرة من الكلية ومنحهن قبولاً نهائياً.

وأوضح الغفيص أن كليتي لورييت بمكة المكرمة والخرج للبنات -وهما من ضمن الكليات العالمية التابعة للمؤسسة- قد قبلتا قبولاً مشروطاً في بداية الفصل التدريبي الثاني عدداً من المتدربات أكثر من الطاقة الاستيعابية لهما، ولم يتوفر فيهما العدد الكافي من أعضاء هيئة التدريب كما تم التخطيط له مسبقاً، والذي يتطلب تعاقدات من خارج المملكة في الغالب، وما يترتب على ذلك من إجراءات، وحرصاً على جودة التدريب في الكليات العالمية ومنها عدم تجاوز أعداد المتدربات لكل عضوة هيئة تدريب عن 15 متدربة (وهذا ما تم التعاقد عليه مع المشغل العالمي)، فقد تم إعطاء الأولوية في هذا الفصل التدريبي للمتدربات اللاتي استوفين جميع شروط القبول.

وأشار المحافظ إلى أنه سيتم -إن شاء الله- استيعاب جميع من حصلن على قبول مشروط من الكليتين في بداية الفصل القادم (الفصل التدريبي الثالث)، والذي سيبدأ في شهر جمادى الآخرة، وسيتم التواصل مع جميع المتقدمات مباشرة من الكلية ومنحهن قبولاً نهائياً.

وقال الغفيص: "تسعى المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لإتاحة الفرصة لشباب وبنات الوطن للالتحاق بكلياتها ومعاهدها، وتسخر جهودها لمنحهم المهارات التطبيقية اللازمة في سوق العمل، مما يمكنهم من بناء مستقبلهم الوظيفي المتميز".