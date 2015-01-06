بعد سوزان سكاف وزهرة الخرجي إلهام شاهين تحلق شعرها

لجأت الفنانة المصرية إلهام شاهين إلى حلق شعرها بالكامل، من أجل دورها في فيلم "ريجاتا"، حيث تؤدي إلهام دور امرأة تعاني من مرض السرطان.

وقد انتشر فيديو على موقع "يوتيوب" يظهر إلهام وهي بدون شعر بالكامل.

يشار إلى أن إلهام ليست أول نجمة تحلق شعرها، بل سبقتها على الأمر نفسه الفنانة السورية سوزان سكاف والفنانة الكويتية زهرة الخرجي، تضامناً مع مرضى السرطان.

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