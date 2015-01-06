سلطان القاسمي يصدر قراراً بإنشاء الموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24»

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة قراراً إدارياً بشأن إنشاء الموقع الإلكتروني الإخباري «الشارقة 24».

ونص القرار رقم 1 لسنة 2015 أن ينشأ في إمارة الشارقة بموجب هذا القرار موقع إلكتروني إخباري يسمى «الشارقة 24 » - «Sharjah24 » يتبع مركز الشارقة الإعلامي ويصدر باللغتين العربية والإنجليزية على أن يكون المقر الرئيس للموقع في مدينة الشارقة ويجوز بقرار من رئيس المركز إنشاء فروع أو مكاتب له داخل الدولة أو خارجها.

وأشار القرار الإداري إلى أهداف الموقع الإلكتروني بما يلي ..

1 ــ أن يكون مرجعاً إخبارياً موثوقاً لكل أحداث إمارة الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة ومجرياتها يوماً بيوم.

2 ــ استقطاب واستحواذ اهتمام جميع المتابعين من خلال تقديمه خدمات إخبارية متنوعة ومفيدة.

3 ــ توفير المعلومة الصحيحة والدقيقة للأفراد بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية المختصة.

وحدد القرار الإداري جملة من الصلاحيات والاختصاصات للموقع الإلكتروني تلخصت في إيصال أخبار الإمارة والدولة إلى جميع أنحاء العالم عبر فضاء الانترنت المفتوح وتغطية كافة الأحداث والفعاليات التي تجري في الإمارة بشكل خاص والدولة بشكل عام بكل شفافية ومصداقية وإعداد المواد الاخبارية في مختلف المجالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والتعاقد مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين لأغراض وغايات تشغيل وتطوير الموقع والاستعانة بالأجهزة المختصة في الإمارة للحصول على الدعم الفني والإداري وأية اختصاصات يحيلها له الحاكم أو المجلس التنفيذي.

وتتكون الموارد المالية للموقع كما جاء في القرار الإداري من الدعم الحكومي عن طريق مركز الشارقة الإعلامي والإيرادات الذاتية وأية موارد أخرى يقرها رئيس المركز.

وتعتبر أموال الموقع أموالاً عامة وتعفى من جميع الضرائب والرسوم المحلية بكافة أنواعها وأشكالها سواء كانت بلدية أم حكومية أم جمركية.