أخبار عاجلة

جدول أعمال السيسي في واشنطن.. والرئاسة: مصر منفتحة على الجميع -
فيديو| «أديب» عن التحرش الجماعي بفتاة الزقازيق: «شعب متدين بطبعه» -
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن -
فيديو| مرتضى منصور لمؤمن سليمان: «مش هتشوف الزمالك تاني يا كومبارس» -
عبد الحليم علي مديرا للكرة.. ومحمد صلاح مدربا للزمالك -
بنفيكا يتعادل مع بورتو بهدف لكل منهما في الدوري البرتغالي -
للمرة الرابعة على التوالي.. باريس سان جيرمان بطلا لكأس الرابطة -
عمرو أديب عن التحرش بفتاة الزقازيق: "هو ده الشعب المتدين بطبعه" -
جامعة جنوب الوادي تصدر قرارات بحق عدد من مدرسيها -
فيديو| اللقطات الأولى لوصول السيسي لمقر إقامته بواشنطن -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

شبيه "مرسي": أصبح لقبي "سيادة الرئيس".. وبعض الناس لا يشترون مني بسبب ملامحي

Google+ Print
شبيه "مرسي": أصبح لقبي "سيادة الرئيس".. وبعض الناس لا يشترون مني بسبب ملامحي شبيه "مرسي": أصبح لقبي "سيادة الرئيس".. وبعض الناس لا يشترون مني بسبب ملامحي

كتب : محمد عاشور منذ 34 دقيقة

يقضي يومه يبيع المنتجات الكهربائية على "فرشة" في ميدان العباسية، ويبدأ يومه بصلاة الفجر مع جيرانه في المسجد المجاور لمنزله، وبعدها يتوجه لعمله حتى صلاة العشاء.

الحاج رمضان السوهاجي بائع الأدوات الكهربائية، الذي تحول لقبه إلى "سيادة الرئيس"؛ بسبب الشبه الكبير بينه وبين الرئيس محمد مرسي، يقول إنه يقضي نفص وقته يبيع الأدوات الكهربائية، والنصف الآخر يلتقط صورا تذكارية مع الناس.

ويعرض الحاج رمضان، خلال لقائه برنامج "الحدث المصري"، مع الإعلامي محمود الورواري، بعض المواقف التي يتعرض لها بسبب وجه المشابه لرئيس الجمهورية، فبعض الناس تقول له "طالما شبه مرسي مش هشتري منك"، وآخرين: "هنشتري منك مخصوص عشان شبه سيادة الرئيس".

وحرص الحاج رمضان على حضور حلقة البرنامج برفقة زوجته "السيدة جمالات"، مبررا أنه يشعر بأن زوجته "ضهره وسنده".

ويقول الحاج رمضان عن الرئيس محمد مرسي "أحبه لأنه شخصية طيبة ومتسامحه، ويسامح كل من يسيء إليه، وهذا لا يصح لأنه إهانة رمز الدولة هي إهانة لمصر كلها"، ويوضح أنه لا يشارك في أية تظاهرات مناهضة للرئيس، مشيرا إلى أنه شارك في مليونية "الشرعية والشريعة"، فقط لأنه علم أن الشيخ محمد حسان سيكون حاضرا.

وتابع "عندي 3 بنات، وأولادي يخافون عليّ، ويمنعوني من التواجد في أماكن المظاهرات، سواء كانت مؤيدة أو معارضة"، ولكنه يشكو من تأثر حركة البيع والشراء بسبب المظاهرات وعدم الاستقرار "عشان البلد لا فيها استثمار ولا فيها سياحة"،

واختتم "ربنا يصلح الحال وحمدين وعمروموسى والبرادعي ربنا يهديهم ويتفقوا مع بعضهم ويعملوا حاجة كويسة للبلد".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

مواضيع متعلقة
مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - حلقة السبت 1-4-2017 مع إيمان الحصري لقاء مع السفير ياسر رضا سفير مصر بواشنطن

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - أحمد الطاهري الكاتب الصحفي: جماعة الإخوان يتاجرون بصور النشطاء في الولايات المتحدة

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - وزير التجارة والصناعة: إجمالي استثمارات الولات المتحدة في مصر بلغت 23 مليار دولار

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية

مساء dmc - سفير مصر بواشنطن: هناك تقدم إيجابي للموقف الأمريكي تجاه القضية الفلسطينية