مركز بصيرة: السيسي أفضل شخصية سياسية في 2014

كشف الدكتور ماجد عثمان، رئيس المركز المصري لبحوث الرأي العام “بصيرة” :” أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، حصل على لقب أفضل شخصية سياسية خلال عام 2014 يليه، المهندس إبراهيم محلب، رئيس الوزراء، يليه السيد عمرو موسى، الرئيس السابق لجامعة الدول العربية، في استطلاع الرأي الذي قام به المركز حول أكثر الشخصيات تأثيراً خلال 2014 ” .

وأضاف عثمان خلال لقاءه على فضائية “إم بي سي مصر2″ أمس الاثنين :” أن خالد حنفي وزير التموين، حصل على أفضل وزير في عام 2014، يليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، ثم محمود أبو النصر، وزير التربية والتعليم ” .

وتابع، حصل مشروع قناة السويس الجديدة على لقب أفضل حدث في 2014، يليه تولي الرئيس السيسي للرئاسة، ثم تحسين مظومة الخبز، حسب استطلاع المركز.

> وأوضح “عثمان” أن المواطنون هم من حددوا الشخصيات التي شملها الاستطلاع، وأن المركز لم يقوم بطرح أي أسماء عليهم، مطالباً السلطة الحاكمة بمعرفة ما يفكر فيه الشعب، وإلا فلن يكون لاستطلاعات الرأي فائدة من إجرائها.