وزير الإسكان يوقع بروتوكول تعاون مع القوى العاملة والصندوق الاجتماعى

وقع اليوم الدكتور مصطفى مدبولى وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية بروتوكول تعاون مع كلا من وزارة القوى العاملة والصندوق الاجتماعى للتنمية.

ووقع الوزير البروتوكول مع الدكتورة ناهد العشرى وزير القوى العاملة وذلك لتطوير منظومة التشييد والبناء.

وأكد وزير الإسكان أن الهدف من البروتوكول هو الاهتمام بقطاع التشييد والبناء، وذلك لأن هذا القطاع يوفر آلاف فرص العمل ، وأشار إلى أن البروتوكول يمنح المتدرب شهادة يستطيع العمل بها فى الأسواق الخارجية ، لافتا إلى أن شركات المقاولات العربية لديها شكوى من نقص العمالة المصرية المدربة.

ووقع الوزير البروتوكول أيضا مع سها سليمان الأمين العام للصندوق الاجتماعى للتنمية ، وذلك لإعادة تأهيل 800 منزل بمحافظتى المنيا وأسيوط.

أ ش أ