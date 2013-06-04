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عمرو خالد: "الرئاسة" أبدت احتراما لحاضري "الحوار الوطني" أكثر من المرات السابقة

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عمرو خالد: "الرئاسة" أبدت احتراما لحاضري "الحوار الوطني" أكثر من المرات السابقة عمرو خالد: "الرئاسة" أبدت احتراما لحاضري "الحوار الوطني" أكثر من المرات السابقة

كتب : محمد عاشور منذ 1 دقيقة

قال الدكتور عمرو خالد، رئيس حزب ، إن موقف مصر كان متعاليا على دول الجنوب، وهذا هو سبب ما نمر به الآن، في قضية المياه، مشيرا إلى أن مصر في حاجة إلى حلول استراتيجية، حيال تلك الأزمة.

وأضاف خالد، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "القاهرة اليوم"، أن حل هذه الأزمة يحتاج إلى إرادة سياسية، "هنعطش بكرة لو مشتغلناش صح"، مشيرا إلى أنه من الأشياء الإيجابية في جلسة الحوار الوطني، هي الشفافية التي جاءت في عرض تقرير اللجنة الفنية، مضيفا أنه تم توزيع ملخص لما جاء في التقرير من كتيب حوالي 40 صفحة.

كما أشار خالد، إلى أنه وجد احتراما كبيرا للشخصيات الحاضرة بدرجة أكبر مما كان يحدث في الجلسات السابقة، مؤكدا أن ملخص التقرير يشير إلى أن مصر في موقف حرج.

وتابع: "لم يكن معروفا أن التليفزيون يذيع الحوار، وعرفنا أن الاجتماع على الهواء في آخره"، مشيرا إلى أن الهدف من ذلك الحوار هو استعراض وجهة نظر القوى السياسية حيال القضية، مؤكدا ، شعر بأن الرئيس محمد مرسي يفهم حيثيات القضية وأبعادها، ولديه رؤى لحلها.

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