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مرتضى منصور: لا نتعامل مع محمد صلاح وإسماعيل يوسف مثل ' اليويو '

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مرتضى منصور: لا نتعامل مع محمد صلاح وإسماعيل يوسف مثل ' اليويو ' مرتضى منصور: لا نتعامل مع محمد صلاح وإسماعيل يوسف مثل ' اليويو '

أوضح مرتضى منصور رئيس الزمالك أن النادي لا يتعامل مع محمد صلاح المدير الفني المؤقت وإسماعيل يوسف مدير الكرة بشكل مهين مشيرا إلى بقاءهما في حالة وصول مدير فني جديد للفريق.

وتولى صلاح القيادة الفنية للزمالك بشكل مؤقت بعد هروب البرتغالي جيمي باتشيكو من قيادة الفريق يوم الخميس الماضي، وقاد الابيض للفوز على بتروجيت 2-1 يوم السبت.

وقال مرتضى في تصريحات تليفزيونية يوم الاثنين: "الجهاز الفني سيبقى حتى في حالة وصول مدير فني جديد".

وأشار إلى عدم صحة التقارير التي أشارت إلى أن جورفان فييرا سيعود برفقة أسامة نبيه مساعده السابق.

وأضاف "هذا الجهاز الفني سيبقى لأنهم كانوا رجالا عندما صعدوا للفريق الأول ودربوا في فرق الناشئين ثم عادوا مرة أخرى، لا نتعامل معهم مثل اليويو".

محمد صلاح قد يصبح مديرا فنيا للزمالك في حالة عبور المقاولون

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