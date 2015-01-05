باتشيكو عن سبب الرحيل من الزمالك: لم أعامل باحترام

كشف البرتغالي جيمي باتشيكو المدير الفني السابق لنادي الزمالك عن السبب الرئيسي لرحيله المفاجئ عن الفريق وهو شعوره بـ" قلة الاحترام".

فجأة استيقظ جمهور الزمالك على خبر رحيل البرتغالي باتشيكو عن تدريب الفريق على الرغم من تصريحات الأخير التي أكد فيها أنه سعيد مع النادي قبل يوما واحدا من الرحيل.

وخرج مرتضي منصور رئيس نادي الزمالك ليهاجم باتشيكو واصفا إياه بأن قراراته بغير الاحترافيه، بعدما كشف أن المدرب قال له أنه سيرحل في حال عدم التوقيع من مؤمن زكريا الذي رحل إلى الأهلي.

وبعد غياب تحدث باتشيكو في حوار مطول مع صحيفة "ريكورد البرتغالية" النسخة الورقية سيتم نشره يوم الأربعاء، إلا أن الموقع الإلكتروني للصحيفة نقل أجزاء مصغره مثيرة من حديث باتشيكو.

وقال باتشيكو لريكورد: " شعرت بعدم احترام الزمالك للمدرب لذلك رحلت".

باتشيكو عاد إلى بلاده البرتغال ولدية " العديد من العروض التدريبية" حسبما أشارت له الصحيفة، التي ستنشر حوار البرتغالي كاملا في وقتا لاحق.