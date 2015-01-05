رجال أعمال كويتيون: الرئيس السيسي رحب بالاستثمارات الكويتية في مصر

قال رجال أعمال كويتيون إن الرئيس عبدالفتاح السيسي أكد اثناء استقباله لهم اليوم بمقر اقامته بقصر بيان – ترحيبه بالاستثمارات الكويتية في مصر وتنمية التبادل التجاري بين البلدين في جميع المجالات.

وأكد رجال الاعمال في تصريحات لهم عقب لقائهم مع الرئيس السيسي عمق الروابط التجارية والاقتصادية التي تجمع الكويت ومصر معربين عن تطلعهم الى زيادة الاستثمارات بين البلدين الشقيقين في جميع المجالات.

وقال رئيس مجلس ادارة غرفة تجارة وصناعة الكويت علي الغانم والذي ترأس وفد رجال الاعمال ان اللقاء تميز بالصراحة، حيث رحب الرئيس السيسي خلاله بالاستثمارات الكويتية في مصر وان الكويت “ستحظى بموقع مميز على قائمة المستثمرين داخل مصر”.

وأعرب الغانم عن تفاؤله بمستقبل العلاقات الاقتصادية والتجارية بين البلدين عقب لقاء الرئيس السيسي والذي تميز بالشفافية، مشيرا الى تقديم الرئيس السيسي دعوة للقطاع الخاص الكويتي لزيارة مصر والتعرف عن قرب على الفرص الاستثمارية التي تتوافر فيها.

من جهته قال رجل الاعمال عبدالعزيز سعود البابطين ان التعاون الاقتصادي بين الكويت ومصر يساهم في تقوية الروابط بين البلدين “وحق مصر علينا التي كانت سباقة في مساعدة الكويت ان يقوم رجال الاعمال الكويتيون بواجبهم اتجاه هذا البلد الشقيق من ناحية زيادة الاستثمارات فيه ”

وأضاف ان رجال الاعمال الكويتيين خرجوا عقب لقائهم بالرئيس السيسي بانطباع قوي حول اهمية العلاقات بين البلدين نظرا لما ابداه الرئيس من ترحيب وتسهيل لكافة اوجه الاستثمار في مصر.

وفى ذات السياق قال رجل الاعمال جواد بوخمسين ان القطاع الخاص سعيد بزيارة الرئيس السيسي الى الكويت موضحا ان رئيس مجلس ادارة غرفة التجارة والصناعة علي الغانم نقل الى الرئيس السيسي كل ما يدور في خلد القطاع الخاص الكويتي.

واضاف ان الرئيس السيسي ابدى استعداد بلاده لازالة اي معوقات قد تواجه الاستثمارات الكويتية في مصر ووعد بتذليل العقبات وانهاء الروتين من اجل تسريع عملية التنمية الاقتصادية والتجارية الامر الذي “سيشجع القطاع الخاص الكويتي بشكل اكبر للتوجه نحو زيادة استثماراته في مصر الشقيقة”.

وذكر ان الرئيس السيسي قال خلال اللقاء “ان الباب مفتوح لكل مستثمر كويتي يرغب في الاسهام بتطوير العلاقات الاقتصادية الثنائية وأن مصر لديها فرص تجارية واستثمارية مفتوحة امام القطاع الخاص الكويتي وفي كل المجالات”.

و قال رئيس اتحاد الصناعات الكويتية حسين الخرافي “ان رجال الاعمال الكويتيين استمعوا من الرئيس المصري الى كلمات مطمئنة حول الوضع السياسي في مصر” الامر الذي سيصب في مصلحة الوضع الاقتصادي عبر جذب الاستثمارات الخارجية.

واضاف ان الرئيس السيسي اكد خلال اللقاء ان بلاده بصدد اصدار قوانين جديدة ستسهل جذب الاستثمار الخارجي الى مصر مبينا ان الوفد ابدى استعداده لتقديم كل الدعم للاقتصاد المصري انطلاقا من العلاقات الاخوية التاريخية التي تربط البلدين وشعبيهما.

وكان الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي قد بدأ زيارة رسمية الى دولة الكويت ظهر اليوم تعتبر الاولى الى الكويت منذ توليه الرئاسة في يونيو الماضي وسط ترحيب رسمي وشعبي كويتي.

> وتأتي زيارة الرئيس السيسي في وقت تشهد فيه العلاقات الثنائية “المصرية – الكويتية” تطورا متزايدا في شتى المجالات سواء السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها وذلك تلبية لتوجهات قيادتي البلدين وانعكاسا لرغبات الشعبين الشقيقين في تعزيز مسيرة العلاقات المتميزة بين البلدين

أ ش أ