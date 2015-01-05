بطريرك إثيوبيا يزور الكنيسة القبطية السبت المقبل

يصل إلى القاهرة يوم السبت القادم، الأب متياس الأول بطريرك إثيوبيا على رأس وفد رفيع المستوى من الكنيسة الإثيوبية في زيارة لكنيستنا القبطية تستغرق ستة أيام.

وتعد هذه الزيارة الأولى لبطريرك إثيوبيا تلبية لدعوة قداسة البابا تواضروس الثاني، وكان نيافة الأنبا بيمن أسقف نقادة وقوص ومنسق العلاقات بين الكنيسة القبطية والكنيسة الإثيوبية قد أصدر بيانا أعلن فيه عن زيارة البطريرك الإثيوبي والوفد المرافق له ، وقال البيان أن استقبالا رسميا سيجرى لقداسته لدى وصوله يوم السبت 10 يناير بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية حيث يستقبله قداسة البابا تواضروس وأحبار الكنيسة ، كما وأنه سيحضر الإجتماع الاسبوعي لقداسة البابا مساء يوم الأربعاء 14 يناير ، داعيا الشعب القبطي للحضور ونوال بركة البطريرك الإثيوبي، مشيرا إلى عمق العلاقات التاريخية بين الكنيستين الشقيقتين.

وكان متياس الأول قد نصب بطريركا للكنيسة الإثيوبية في شهر مارس عام 2013 خلفا لأبونا باولوس الذي تنيح في شهر أغسطس عام.