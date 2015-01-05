محلب فى روسيا 7 فبراير.. وبوتين يزور القاهرة فى مارس

علمت «المصرى اليوم» أن المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، سيزور روسيا 7 فبراير المقبل، ويبحث خلال الزيارة مع نظيره ديمترى ميدفيدف عدداً من الملفات المهمة، فى مقدمتها استكمال مباحثات استيراد الغاز المسال، لتوفير الاحتياجات المحلية، واستيراد القمح، خاصة بعد قرار موسكو فرض رسوم على صادرات الحبوب، وبحث الاستعدادات لاستقبال الرئيس فلاديمير بوتين، فى القاهرة، وهى الزيارة المرجح أن تجرى، فى مارس المقبل، ويلتقى خلالها الرئيس عبدالفتاح السيسى، وتشهد توقيع عدد من الاتفاقيات المهمة بين الجانبين.

وقالت مصادر لـ«المصرى اليوم» إن محلب سيدعو الشركات الروسية الكبرى، والصندوق السيادى الروسى، للاستثمار فى مصر، والمشاركة فى المؤتمر الاقتصادى المقرر عقده من 13 إلى 15 مارس المقبل فى شرم الشيخ.

وأضافت المصادر أن محلب سيحصل على درجة الدكتوراه الفخرية من الجامعة الروسية لصداقة الشعوب، والتى تعد من أبرز الجامعات فى روسيا، وتحتفل بعيد ميلادها فى 5 فبراير المقبل.

وقال الإعلامى عمرو عبدالحميد إنه عاد من روسيا، الجمعة الماضى، وعلم خلال زيارته وجود استعدادات لزيارة محلب إلى موسكو، مشيراً- فى تصريحات لـ«المصرى اليوم»- إلى أن مسؤولين بالحكومة الروسية أبلغوه بأن الزيارة ستكون فى أوائل فبراير المقبل، لافتاً إلى أن هناك اهتماما متزايدا من روسيا بالشأن المصرى حالياً، ورغبة فى تعزيز العلاقات على كافة المستويات الاقتصادية والسياسية والعسكرية.