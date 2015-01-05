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بروتوكول تعاون بين «التعليم» ودار الهلال لتنمية قدرات الطلاب الثقافية

  • مصر
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وقع محمد سعد، المشرف على قطاع التعليم العام، الإثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة دار الهلال المصرية، ممثلة في غالي محمد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة، بهدف تنمية طلاب المدارس ثقافيا وفكريا من خلال القراءة والإطلاع على الصحف والمجلات القومية، بما يحقق تنمية المهارات الفردية والعلمية والثقافية، وإعداد جيل مثقف قادر على الحوار.

ينص البروتوكول على أن «تستفيد الوزارة من إصدارات دار الهلال، وذلك بإمداد المكتبات المدرسية بنسخ من إصداراتها، وما تقدمه من إبداعات ثقافية واجتماعية يومية أو أسبوعية أو أعداد تذكارية، بما تحمله من قيمة معرفية وثقافية عن تاريخ ومجدها السياسي والاجتماعي والثقافي، وتُقدم دار الهلال للوزارة خصما خاصا على إصداراتها من المجلات والصحف التي تصدرها وتوزعها».

وتقوم دار الهلال بالمساهمة مع الوزارة في طباعة وتوزيع الإستراتيجية القومية للتعليم ما قبل الجامعي في مصر، بالإضافة إلى التعريف بالأماكن التعليمية والمعرفية والثقافية التابعة للوزارة مثل القرية الكونية وغيرها.

كما تم الاتفاق على أن تُشكل لجنة مشتركة من الطرفين تتولى وضع آليات تنفيذ البروتوكول، وتقديم المقترحات والحلول وتُعتمد توصياتها من الطرفين.

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