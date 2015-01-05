وزير الري: 30 ألف حالة تعدٍ على النيل خلال الـ3 سنوات الماضية منهم 7500 فى 2014

أكد الدكتور، حسام المغازي، وزير الري، أن نهر النيل تعرض لهجمة شرسة من التعديات والمخالفات خلال الـ 3 سنوات الماضية، لافتاً إلى أن الوزارة ليست وحدها مسئولة عن حماية النيل لكن كل المصريين عليهم دور كبير فى حمايته، ومن هنا انطلقت «الحملة القومية لحماية نهر النيل».

وأعلن الدكتور،«المغازي»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية منى سلمان، في برنامج «مصر في يوم»، على قناة «دريم»، مساء الأثنين، أن الوزارة خصصت الخط الساخن 15116، للإبلاغ عن أي مخالفات، أو تعديات بالبناء على نهر النيل، مشيراً إلى أن الرقم سيتم تفعيله خلال الثلاثة أيام القادمة.

وأوضح الوزير الرى، أنه في ديسمبر 2014، تم تغليظ العقوبة على المتعدي على نهر النيل، لتصل إلى سنة حبس، وغرامة مالية تصل إلى 50 ألف جنيه، إلى جانب إغلاق المصنع المخالف، كما أنه تم التنسيق مع الأزهر والكنيسة للقيام بدورهم التوعوي للحفاظ على نهر النيل، فضلاً عن وجود تعديلات في مناهج وزارتي التربية والتعليم، والتعليم العالي، تؤكد على أهمية الحفاظ على النيل.

وكشف الوزير عن قيام 6 مصانع حكومية بإلقاء مخلفاتها في نهر النيل مباشرة، وتعمل الوزارة من جانبها على توفيق أوضاع هذه الشركات للإلتزام بالقانون طواعية، وأكد الوزير أنه تم تحرير ما يزيد على 30 ألف حالة تعدٍ خلال الثلاث سنوات الماضية، في حين بلغت نحو 7500 حالة تعدٍ خلال 2014.

وعلى صعيد آخر، نفى الوزير أنه لا يوجد ما يسمي بجفاف نهر النيل خلال اختزال فترة ملئ السد الإثيوبي، وأوضح أن هناك مكاتب إستشارية متخصصة تدرس كافة الإحتمالات وتمد الوزارة بالتقارير أولا بأول، وسيتم اختيار المكتب الإستشاري الذي سيمثل مصر في المفاوضات الشهر الحالي.