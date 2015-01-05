“تيوي” العالمية تدعو السائحين لزيارة مصر

أكد جارى ويلسون مدير المشتريات والمنتجات بشركة تيوي العالمية، أن الشركة تسعى لمضاعفة رحلاتها إلى مصر خاصة مدينتى الاقصر وأسوان خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى بدء تسيير خط طيران مباشر بين مدينتي الأقصر ومانشستر خلال نوفمبر المقبل، وذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة السياحة بالتنسيق مع محافظة الأقصر بمعبد الأقصر بحضور اللواء طارق سعد الدين محافظ الأقصر وممثلو وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وعدد من مديري الشركات والفنادق السياحية ومندوبو الصحف والوكالات الإعلامية بالأقصر.

> وأعرب ويلسون عن سعادته لقضاء إجازته بالأقصر وتمتعه بزيارة أثارها الخالدة وأهلها الرائعين، داعياً الجميع لزيارة مصر والتمتع بها كمقصد سياحي يتمتع بكثير من عناصر الجذب السياحي، مشيراً إلى أن الأقصر وغيرها من المدن السياحية تتمتع بأمن وأمان واستقرار غير متوفر في العديد من المدن السياحية بالعالم.

وتابع أن شركته ستعمل خلال الفترة المقبلة على فتح أسواق جديدة لتنشيط السياحة في الأقصر وأسوان كالسوق السويسرى ،بالإضافة إلى تكثيف رحلات السوقين الإنجليزي والألماني.

> وأشار ويلسون إلى ضرورة تكاتف الجميع نحو إظهار الصورة الحقيقة للمقصد السياحي المصري وأهمية الاستفادة من السياح الذين يزورون مصر لتصحيح الصورة عن الوضع بها، لينقلوا أن المناطق التي قاموا بزيارتها في مصر مؤمنة ومستقرة تماماً.

وفى سياق منفصل، أشار وزير السياحة هشام زعزوع أن جهود وزارة السياحة مستمرة لاستعادة الحركة السياحية إلى مدينة الأقصر الخالدة مهد الحضارة والتاريخ والتي تأثرت بانحسار الحركة السياحية خلال الثلاثة سنوات الأخيرة، مؤكداً على تفردها في المنتج السياحي الثقافي لما تضمه من آثار فريدة تجذب إليها محبي هذا النمط من كافة أنحاء العالم.

وتابع الوزير أن وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة قامتا باستضافة العديد من الرحلات التعريفية لمنظمي الرحلات والكتاب السياحيين والخبراء الأمنيين من عدد من الدول للوقوف على حقيقة الأحداث ومجريات الأمور، كما أن الأجندة السياحية لوزارة السياحة تضم العديد من الفعاليات التي من شأنها استعادة الحركة السياحية إلى الأقصر، لافتاً إلى مؤتمر اتحاد تكتلات شركات السياحة الألمانية الذي تم عقده بالأقصر في أكتوبر الماضي، وكذلك إعلان شركة تيوي العالمية عن كتالوجها السياحي بالأقصر نوفمبر الماضي.

أ ش أ