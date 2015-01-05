موقف محرج لشذى حسون في مهرجان القنوات الفضائية

أقيم مهرجان القنوات الفضائية، الذي يكرّم مجموعة كبيرة من القنوات الفضائية، إضافة إلى نجوم الدراما، بناءً على استفتاء جماهيريّ كبير. وقد شهدت دورة هذا العام تكريم مجموعة كبيرة من النجوم، منهم: ليلى علوي، التي قالت لـ"سيدتي" إنّها سعيدة جداً بهذا التكريم، وإنّها متفائلة جداً بهذا العام. فبالرغم من مرور عدة أيّام على بداية العام، فإنّها تشعر بأنّ الجميع لا يزال يحتفل ويشعر بالسعادة، إضافة إلى تفاؤلها برقم 5، ممّا يجعلها متفائلة جداً بهذا العام.

ومن المكرّمين أيضاً المخرجة كاملة أبو زكري، والإعلامي اللبناني نيشان، الذي قال، أثناء تسلّم جائزته، إنّه يشعر بالسعادة، وكاذب من يقول إنه لا يسعد بالتكريم والجوائز. وأضاف نيشان أنّ التكريم لا يعني أنّه الأفضل في لبنان، لأنّ لبنان مليئة بنجوم الإعلام، وكلهم يُحقّقون النجاح.

شهد المهرجان أيضاً تكريم محمد هنيدي ونيللي كريم وأبطال وصنّاع مسلسل "جبل الحلال"، وعمرو يوسف وطارق لطفي ونسرين أمين وغيرهم.

قامت بتقديم الحضور الإعلامية بوسي شلبي، التي تمّ تكريمها أيضاً كأفضل إعلامية مصريّة. وكان أسلوب بوسي في هذا المهرجان مختلفاً تماماً، وبدت أكثر تألقاً وهدوءاً، حتى في تعاملها مع بعض التجاوزات من المصوّرين الصحافيين، إذ سارعت إلى السيطرة على التجاوزات بهدوء، ومن دون انفعال، كما حرصت في نهاية الاحتفال على توجيه الشكر إلى المصوّرين على التزامهم بالنظام، وفق ما دعت إليه من كون مهرجانات مصر رمزاً للنظام والحضارة.

المهرجان شهد تكريم الفنانة شذى حسون، التي تعرّضت لموقف محرج أثناء تكريمهان إذ سقطت وهي تغني فوق المسرح.