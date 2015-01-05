وقف برنامج "مصر الجديدة" لأسباب غامضة

على الرغم من النجاح الكبير الذي حققه برنامج "مصر الجديدة"، الذي يقدّمه الإعلامي معتز الدمرداش، والذي عُرض على قناة "الحياة المصرية" لمدة ثلاث سنوات، محققاً نسبة مشاهدة عالية، أعلن فريق العمل توقّف البرنامج من دون إعطاء أيّ أسباب تُذكر.

فكتبت مراسلة البرنامج لميس سلامة، على حسابها الشخصيّ، على موقع "فيس بوك": "وداعاً برنامج "مصر الجديدة" مع معتز الدمرداش".

من جانب "سيدتي نت"، حاولنا الاتصال بالإعلامي معتز الدمرداش، إلا أنّ هاتفه كان مغلقاً. لكننا سنلاحق الموضوع للوصول إلى السبب الرئيسيّ، الذي يكمن وراء توقّف البرنامج، لنوافيكم بالتفاصيل.

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