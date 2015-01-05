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الحكومة الليبية تعرب عن استعدادها لتسهيل إجراءات عودة 13 قبطيًا إلى مصر

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الحكومة الليبية تعرب عن استعدادها لتسهيل إجراءات عودة 13 قبطيًا إلى مصر الحكومة الليبية تعرب عن استعدادها لتسهيل إجراءات عودة 13 قبطيًا إلى مصر

عبدالثنى رئيس الليبية

قال الناطق باسم الحكومة الليبية الموقتة محمد بزازة إن الحكومة مستعدة لتسهيل سفر 13 عاملا مصريا قبطيا الذين أعلن رئيس مجلس حكماء سرت أنّه تم إطلاق سراحهم بعد خطفهم بأيام ، مؤكّدًا أن تسهيل عودتهم إلى سيتم في حال طلبوا ذلك.

وأكّد رئيس مجلس حكماء سرت مفتاح مرزوق، اليوم في تصريح لبوابة “الوسط “اليوم، إطلاق سراح 13 مصريًا قبطيا أثير إعلاميًا أنهم مخطوفون في ليبيا.

ونفى مرزوق أن يكون المصريون الـ 13 خُطفوا في سرت ، موضحًا أن أحد تجار الهجرة غير الشرعية احتجزهم لخلاف على قيمة تسهيل وصولهم إلى منطقة هراوة.

كما نفى رئيس مجلس حكماء سرت وجود أي اتصال بين قبائل سرت وأخرى مصرية بشأن الـ 13 المحتجزين …مؤكدا أن تدخل عقلاء المدينة ساهم في إطلاقهم جميعًا، لافتًا إلى أنهم بصحة جيدة ولم يتم الاعتداء عليهم.

أ ش أ

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