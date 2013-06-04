القصاص: أمراض الشريان التاجى لدى حديثى الولادة تحتاج مهارة عالية

يقول الدكتور مروان القصاص، أستاذ جراحة القلب إن عيوب الشريان التاجى عند الأطفال هى من الحالات النادرة جداً ولا تكتشف بسهولة وتحتاج إلى طبيب مهنى وعلى درجة عالية من الكفاءة، ومتخصص فى طب الأطفال، بالإضافة إلى طبيب "قلب أطفال"، ومثل هذه الحالات لا يجب إغفالها ويكون الأطباء لديهم الوعى الكامل بنوعية أمراض الشريان التاجى لدى الأطفال.

يؤكد القصاص ـ يحتاج ذلك إلى سرعة التشخيص من البداية، وبالتحديد أطباء الأطفال لأنهم يشرفون على متابعة الأطفال حديثى الولادة، والإصابة تتم فى الأيام الأولى للطفل وتكتشف بالموجات الصوتية الدقيقة، وفيما بعد يتم التدخل بالقسطرة التشخيصية، وأن يكون الطبيب المعالج فى طب الأطفال على قدر من المهارة والدقة ويجب التنسيق بين طبيب "قلب" أطفال وطبيب متابعة حديثى الولادة.

ويشير القصاص ـ إلى أن إصابة الأطفال بعيب خلقى فى الشريان التاجى يحتاج إلى التدخل الجراحى السريع ولا يحتاج إلى أدوية، قائلاً العالم يتابع باهتمام غير عادى لمثل هذه الحالات ونحن فى مصر لا نلتفت إلى مثل هذه الأمراض وخاصة عند حديثى الولادة لأنهم لم يخضعوا للفحص الطبى بدقة خاصة فى مثل أمراض الشريان التاجى، وهذه الحالات نادرة لا تمثل 1% وهى حالة فى غاية الأهمية وتحتاج إلى مهارة وتدريب علمى عال من أطباء تشخيص قلب أطفال ولم تثر أى مناقشة حول هذا الموضوع ونحتاج إلى مناقشته من قبل علماء الطب حتى نصل إلى درجة عالية من التدريب الطبى العلمى الحديث، مشيراً إلى أن هذه الحالات تحتاج إلى اهتمام من قبل المتخصصين فى مجال طب الأطفال بكل تخصصاته حتى تكتشف هذه الإصابات ويتم معالجتها بالوسائل الحديثة والتشخيص الدقيق ويجب تزويد المستشفيات بالأجهزة الحديثة خاصة فى الريف وباقى الوحدات على مستوى الجمهورية حتى نستطيع السيطرة على هذه الأمراض من بدايتها وتدريب الأطباء على اكتشاف مثل هذه الحالات النادرة.