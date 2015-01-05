السودان وأثيوبيا يؤكدان ضرورة التعاون المشترك لإدارة الموارد المائية

أكدت اللجنة الفنية الاستشارية الأثيوبية السودانية للموارد المائية، ضرورة تعزيز التعاون بين البلدين من خلال استمرار المشاركة البناءة، وتبادل البيانات والمعلومات الهامة لإدارة الموارد المائية في كلا البلدين.

وأكد كل من وزير شئون المياه بإثيوبيا أليمايو تيجنو، ووزير الموارد المائية والكهرباء السوداني معتز موسى- في البيان الصحفي المشترك الذي صدر في ختام أعمال اجتماعات اللجنة بالخرطوم مساء اليوم استعدادهما للتعاون الكامل لإدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود، واتفقا على عقد الاجتماع المقبل للجنة بداية شهر أغسطس المقبل، في العاصمة الأثيوبية أديس أبابا.

واتفق الوزيران على وضع آلية لمتابعة تنفيذ الأنشطة المخطط لها والتي تم الاتفاق عليها خلال الاجتماع.

وناقشت اللجنة الفنية الاستشارية المشتركة خلال اجتماعها بالخرطوم معالجة قضايا تبادل البيانات والمعلومات والتدريب والبحوث الموجهة نحو حل مشترك، وإدارة مستجمعات المياه والسدود والربط الكهربائي وتشغيل الخزانات بما يحقق المصالح المشتركة للدولتين.

يذكر أن اللجنة الفنية الاستشارية الأثيوبية السودانية أنشئت في عام 1991 بقرار من حكومتي أثيوبيا والسودان، وعقد الاجتماع الأول في منتصف عام 1992، وأعيد تنشيط اللجنة الفنية الاستشارية الأثيوبية السودانية في عام 2013 مع تحديث وتعزيز اختصاصات اللجنة للتعاون في إدارة المياه المشتركة العابرة للحدود المشتركة بين الجانبين، وتضم هذه اللجنة خمسة أعضاء من كل جانب وتتولى مهمة التعاون في إدارة الموارد المائية المشتركة العابرة للحدود بهدف تعزيز ودعم التعاون والعمل المشترك بين البلدين.

أ ش أ