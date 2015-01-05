وقفة احتجاجية للأطباء أمام دار الحكمة

نظمت النقابة العامة للأطباء اليوم الاثنين وقفة احتجاجية أمام دار الحكمة للمطالبة بحل مشاكل القطاعات غيرالمستفيدة من قانون 14 لسنة 2014 والدراسات العليا والمناطق النائية.

وأوضحت النقابة، في بيان لها أن الأطباء يطالبون المسئولين ومجلس الوزراء بتدخل حاسم وحل سريع لحل هذه المشاكل ومنها عدم شمول العديد من أطباء القطاعات الطبية من قانون 14 والتي نتج عنها أن يظل بعض الأطباء بمرتبات تتراوح بين 250 – 700 جنيه فقط لأن توزيعهم بعد التكليف جاء في المؤسسات العلاجية أو التأمين الصحي أو مستشفيات الطلبة، مبدية تعجبها من أن معظم هؤلاء الأطباء منتدبون من المديريات الصحة.

وأضافت النقابة أن مشكلة الدراسات العليا مستمرة منذ سنوات وتتمثل في ترك أكثر من نصف خريجي كليات الطب دون أي فرصة للدراسات العليا أي دون فرصة للعمل كأطباء.

وأبانت أن قانون 14 جاء ليفرض مزيداً من الظلم على أبناء المناطق النائية التي تعاني من عجز شديد في مقدمي الخدمة الصحية مما أدى إلي تزمر شديد بين الأطباء للتفرقة بين المغتربين وغير المغتربين من الأطباء العاملين بها.

وأوضح الدكتور رشوان شعبان الأمين العام المساعد أن مجلس الوزراء استجاب للنقابة وقرر الاجتماع بوفد من الأطباء يوم الاثنين 3 عصراً بمقر مجلس الوزراء.

شارك في الوقفة الدكتور خيري عبد الدايم نقيب الأطباء والدكتور أسامة عبد الحي وكيل النقابة والدكتور أحمد حسين أمين الصندوق والدكتور حسام كمال مقرر لجنة الإعلام والدكتور إيهاب الطاهر أمين عام نقابة أطباء القاهرة وعدد من الأطباء وأعضاء مجلس النقابة العامة.

أ ش أ