الخميس.. الأوبرا تحيي ذكرى ميلاد سيد مكاوي بمسرح الجمهورية

كتب : نورهان طلعت الإثنين 03-06-2013 19:22

تحيي دار الأوبرا المصرية الذكرى الـ87 لميلاد آخر شيوخ الملحنين الموسيقار سيد مكاوي، حيث تنظم حفلا لفرقة عبدالحليم نويرة للموسيقى العربية بقيادة المايسترو صلاح غباشي، وذلك في الثامنة مساء الخميس 6 يونيو على مسرح الجمهورية.

ويتضمن البرنامج فاصلين؛ الأول يضم أغاني "الأرض بتتكلم عربي"، "أنا هنا يا بن الحلال"، "حلوين من يومنا والله"، و"حياتك يا حبيبي"، يا "أبو زعيزع"، "ليلة امبارح" و"لو تعرفوا"، أداء نجوم الغناء بالفرقة سماح عباس، إسلام سعيد، محمود فوزي، تامر عبدالنبي وأجفان.

أما الفاصل الثاني تشدو خلاله رحاب مطاوع بنخبة من الأعمال التي تعاون خلالها سيد مكاوي مع كوكب الشرق أم كلثوم ووردة منها "يا مسهرني و"أوقاتي بتحلو".