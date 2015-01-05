لافتات لمصابي الثورة وأهالي الشهداء بالسويس يطالبون بحقوقهم طبقاً للدستور

قام أسر شهداء ومصابي المظاهرات السويس بتعليق لافتات صباح اليوم بعدد من شوارع المحافظة يطالبون بحقوقهم طبقا للدستور والقانون .

قال عدد من أسر المصابين أنهم أسر مصابي مظاهرات 25 يناير 2012 و 2013 ويطالبون الدولة برعايته طبقا للدستور والقانون ، موضحين أنهم توجهوا إلى محافظ السويس السابق والحالي من أجل هذا الأمر ولكن لم يقومو بشئ ويتهربون من تخصيص لهم وحدات سكنية وتوفير وظائف كما تم فعل ذلك مع مصابي وأسر شهداء 25 يناير 2011 .

وأضافوا أنهم يطالبون من المهندس ابراهيم محلب رئيس مجلس الوزراء واللواء عادل لبيب وزير التنمية المحلية بانصافهم وتطبيق القانون والذى نص على رعاية المصابين وأسر الشهداء فى جميع انحاء الجمهورية.