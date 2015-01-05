أخبار عاجلة

الأخبار - الأمين العام للأمم المتحدة : هجوم إدلب يعد جريمة حرب -
الأخبار - الجيش السوري ينفي إستخدام اي مواد كيماوية أو سامة فى خان شيخون -
روسيا تتهم المعارضة السورية بالمسؤولية عن الهجوم الكيماوي -
روسيا: نواجه معارضة أمريكية كبيرة لتعاوننا العسكري مع أوزبكستان -
أنشيلوتي بعد الخسارة أمام هوفنهايم: هذه هي كرة القدم -
موناكو «ملك» الانتصارات.. ونحس اليونايتد يتجسد بين أقدام «السلطان» -
10 أشياء نستخدمها بطريقة خاطئة.. منها البيتزا و"دبابيس" الشعر -
نجيب ساويرس في جنازة الناقد السينمائي سمير فريد -
محافظ الفيوم يشهد فعاليات إجراء القرعة العلنية للحج -
الأخبار - مجلس الوزراء يبحث توفير السلع ومشروعي المثلث الذهب وتطوير البحيرات -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

ميسي يغيب عن مران برشلونة المفتوح لإصابته بالتهاب في المعدة

Google+ Print
ميسي يغيب عن مران برشلونة المفتوح لإصابته بالتهاب في المعدة ميسي يغيب عن مران برشلونة المفتوح لإصابته بالتهاب في المعدة

(إفي): غاب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين عن المران المفتوح الذي أجراه فريقه برشلونة الإسباني بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، بحسب ما أعلنه النادي الكتالوني.

وفي المعتاد في هذا التوقيت من كل عام، يجري البرسا مرانا مفتوحا للجماهير خاصة الأطفال منهم، والذين لم يتمكنوا هذا العام من مشاهدة مران النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث".

وأعرب الكثير من الأطفال عن أسفهم لغياب ميسي عن التدريبات، علما بأن اللاعب كان قد جلس على مقاعد البدلاء خلال لقاء البرسا في الليجا أمام ريال سوسيداد بعد أن عاد من عطلته في الثاني من يناير الجاري.

كما يتوقع ألا يتمكن ميسي أيضا من زيارة المستشفيات التي سيقوم بها لاحقا لاعبو برشلونة وجهازه الفني ومجموعة من مجلس إدارته.

وغاب عن مران اليوم أيضا لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا الذي يعاني من التهاب في الأذن، بجانب المدافع جيريمي ماتيو الذي خاض مرانا خاصا في صالة الألعاب الرياضية.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع