ميسي يغيب عن مران برشلونة المفتوح لإصابته بالتهاب في المعدة

(إفي): غاب المهاجم الأرجنتيني ليونيل ميسي اليوم الاثنين عن المران المفتوح الذي أجراه فريقه برشلونة الإسباني بسبب إصابته بالتهاب في المعدة والأمعاء، بحسب ما أعلنه النادي الكتالوني.

وفي المعتاد في هذا التوقيت من كل عام، يجري البرسا مرانا مفتوحا للجماهير خاصة الأطفال منهم، والذين لم يتمكنوا هذا العام من مشاهدة مران النجم الأرجنتيني الملقب بـ"البرغوث".

وأعرب الكثير من الأطفال عن أسفهم لغياب ميسي عن التدريبات، علما بأن اللاعب كان قد جلس على مقاعد البدلاء خلال لقاء البرسا في الليجا أمام ريال سوسيداد بعد أن عاد من عطلته في الثاني من يناير الجاري.

كما يتوقع ألا يتمكن ميسي أيضا من زيارة المستشفيات التي سيقوم بها لاحقا لاعبو برشلونة وجهازه الفني ومجموعة من مجلس إدارته.

وغاب عن مران اليوم أيضا لاعب الوسط رافينيا ألكانتارا الذي يعاني من التهاب في الأذن، بجانب المدافع جيريمي ماتيو الذي خاض مرانا خاصا في صالة الألعاب الرياضية.