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بالصور.. آخر «سيلفي» لأحد ركاب طائرة «إير آسيا» قبل تحطمها بدقائق

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لم يكن يعلم المصير الذي ينتظره، ولا أنها ستكون الصورة الأخيرة له، فابتسم فيها من قلبه، ثم أرسلها إلى أحد أصدقائه، قبل دقائق من إقلاع طائرة «إير آسيا»، التي تحطمت، الأسبوع الماضي، مما أسفر عن مقتل 162 راكباً، كانوا على متنها.. إنه الشاب الإندونيسي، هيندرا جوناوان، ذو الـ23 عاماً، الذي التقط آخر صورة «سيلفي» قبل دقائق من تحطم الطائرة، وأرسلها إلى أحد أصدقائه لتكون الذكرى الأخيرة له ومنه.

Hendra Gunawan Syawal, 23, is one of only nine people to have so far been identified from 37 bodies that have been recovered. Pictured are two people visiting his memorial and coffin in Indonesiaونشرت يونيتا، أخت هيندرا، الصورة، التي يظهر فيها مع 3 من أصدقائه، وهم يبتسمون، داخل الطائرة المنكوبة، التي تحطمت بعد 40 دقيقة فقط من إقلاعها من إندونيسيا، في بحر جاوة.

So far 34 bodies have been recovered, but only nine of those have been identified. Among them is Wismoyo Ari Prambudi, whose funeral service (pictured) was held in Klaten, Indonesia, today

وتقول يونيتا إنها شكَت في بداية الأمر بأن أخيها كان على متن طائرة «إير آسيا» المحطمة بعدما تلقت الصورة من صديقه، وهو داخل إحدى طائرات الشركة، وأضافت أنه «كان دائماً يبلغني قبل السفر إلى أي مكان، ولكن ما جعلني أتعجب هو أننا تحدثنا على الهاتف عشية سفره، ولكنه لم يقل لي أي شيء عن ذهابه إلى سنغافورة».

وتابعت: «وحتى بعد أيام من إعلان فقدان الطائرة، كنت أظن أنه مازال حياً، ولكنني تأكدت من موته بعد رؤية جسده.. لقد ترك فراغاً كبيراً في قلبي».

AirAsia crew members hold a picture of Wismoyo Ari Prambudi, a flight attendant who was on board the flight, during his funeral ceremony in Klaten, Indonesia

وكانت الوكالة الوطنية للأرصاد الجوية قد أعلنت، الأحد، أن الطقس الردىء كان «العامل المسبب» لحادث تحطم الطائرة الماليزية التي ألحق الجليد أضراراً بمحركاتها على الأرجح، في حين انتشل الغطاسون 37 جثة رغم الأمواج العاتية.

Pictured is a pair of glasses found by rescue teams which are still placed within their protective case alongside a set of keys

واستندت الوكالة في تقريرها إلى صور التقطها أقمار صناعية بالأشعة تحت الحمراء تؤكد وجود غيوم مع درجات حرارة متدنية للغاية.

A pair of shoes, thought to have belonged to one of the 162 on board the flight, are displayed by rescuers

ولم يذكر التقرير لماذا لم يسبب هذا المناخ أضرارا بطائرات عبرت ممرات جوية مشابهة، في حين قال خبراء إن المعلومات لاتزال غير كافية من أجل تفسير الكارثة التي حصلت.

Two badly mangled seats recovered from the Java Sea are carried away after being offloaded

وتحاول فرق البحث العثور على مزيد من الضحايا وكذلك على الصندوقين الأسودين لتحديد أسباب الحادث الذي أدى إلى سقوط الطائرة التي واجهت غيوماً خطيرة بعد إقلاعها من مدينة سورابايا متوجهة إلى سنغافورة.

A passenger's bag, containing everyday items, is opened and displayed by a member of a rescue team

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