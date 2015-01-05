الأحوال المدنية تفتتح قسمين نسويين في القطيف والجبيل

بدأت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية باستقبال طلبات النساء في القسمين النسويين الجديدين التي تم افتتاحهما في محافظتي القطيف والجبيل.

وأكد مدير عام الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية أحمد المزيد أن القسمين سيقومان بخدمة النساء في المحافظتين والمناطق القريبة منهما وأنهما سيعملان بنظام المواعيد المسبقة من الموقع الالكتروني للأحوال المدنية على الرابط (WWW.AHWAL.GOV.SA).

وأوضح ان القسمين يحتويان على صالات انتظار متكاملة التجهيزات ووحدات خدمة شاملة بالإضافة الى خدمات الاستقبال وتسليم البطاقات.

وأضاف "الأقسام النسوية تقدم جميع خدمات السجل المدني الخاصة بالنساء ويقوم بتشغيلها كوادر بشرية نسائية مؤهلة لتقديم خدمات الأحوال المدنية".

وفي ختام تصريحه شدد المزيد على الاهتمام الذي توليه الأحوال المدنية من قبل صاحب السمو الملكي وزير الداخلية –حفظه الله- وحرصه على تقديم خدمات راقية للمواطنين والمواطنات في الأحوال المدنية بالمنطقة الشرقية بمتابعة من وكيل وزارة الداخلية للأحوال المدنية ناصر العبدالوهاب.