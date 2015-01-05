بالصور.. وزير الدفاع يلتقي بمقاتلي الوحدات الخاصة ويكرم عدد من المتميزين

أكد الفريق أول صدقى صبحى، القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربى، أن القدرة العسكرية أحد أركان الأمن القومى والركيزة الرئيسية لتأمين الدولة المصرية ضد كافة التهديدات والعدائيات داخلياً وخارجياً ومواجهة التطرف والإرهاب والأفكار الهدامة التى تستهدف النيل من تماسك الوطن وإستقراره ، وأن رجال القوات المسلحة بإرادتهم القوية وعزيمتهم التى لا تلين ماضون فى أداء المهام المقدسة المكلفين بها لحماية الوطن والتصدى لكل من يحاول إستباحة أرض مصر وسيادتها ، جاء ذلك خلال لقاءه بعدد من القادة والضباط والصف والصناع العسكريين والجنود من مقاتلى وحدات الصاعقة والمظلات .

وأشار القائد العام إلى أن مقاتلوا الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات هم أحد الروافد القوية للقوات المسلحة التى تبعث على الإطمئنان والرضا بعطائهم الممتد وما يبذلونه من جهود للحفاظ على كفاءتهم وإستعدادهم القتالى والوصول إلى المستوى الذى يحقق أهداف القوات المسلحة ويدعم قدرتها على حماية ركائز الأمن القومى المصرى على كافة الإتجاهات .

وأشاد الفريق أول صدقى صبحى بما نفذه مقاتلوا الوحدات الخاصة من عمليات ناجحة لتصفية البؤر والأوكار الإرهابية فى سيناء ، مشيراً إلى أن ما قدمه رجال القوات المسلحة والشرطة طوال الفترة الماضية من بطولات وتضحيات وإنحياز كامل للشعب المصرى وتأمين إرادته وتطلعه لبناء دولة ديمقراطية قوية سيظل مبعث فخر وتقدير تذكره الأجيال على مر العصور ، بعظيم عطائهم وإخلاصهم وصبرهم على الشدائد ومواجهة التحديات بكل الثقة والقدرة على مواجهتها والتغلب عليها ، مؤكداً أن لمصر جيشاً قوياً قادراً على حمايتها ويصون عزتها وكرامة شعبها العظيم .

وأدار القائد العام حواراً مع مقاتلى الوحدات الخاصة من الصاعقة والمظلات تناول خلاله تطورات الأوضاع فى المنطقة والتحديات التى تواجه الأمن القومى المصرى ، وما يجرى تنفيذه من مشروعات قومية وإنجازات متلاحقة خلال الفترة الماضية على الصعيدين الداخلى والخارجى بصورة أعادت الثقة فى نمو الإقتصاد المصرى وإستعادة الأمن والإستقرار فى كافة ربوع مصر ، مؤكداً عظم المسئولية الملقاه على عاتق أبناء الشعب المصرى ورجال القوات المسلحة .