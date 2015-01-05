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بالصور: تفاصيل حفل سيمور جلال في أبو ظبي

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بالصور: تفاصيل حفل سيمور جلال في أبو ظبي بالصور: تفاصيل حفل سيمور جلال في أبو ظبي

الإثنين 05-01-2015 16:16

بيروت_ سيدتي نت

أقيم حفل فني ساهر للفنان سيمور جلال بمناسبة رأس السنة في فندق الهيلتون في العاصمة الإماراتية أبو ظبي، احتشد فيه معجبوه الذين قدموا من مختلف المناطق للاستمتاع بليلة طربية بصوت فنانهم.
وكان الحفل من تنظيم مجلس العمل العراقي في أبو ظبي، الذي يعد مؤسسة عريقة دأبت على تقديم مناسبات رفيعة المستوى، حيث حضرت شخصيات دبلوماسية واقتصادية من الجاليات العراقية والعربية.
وغنى سيمور جلال لمحبيه باقة من الأغنيات المختلفة، التي تراوحت بين اللون العراقي القديم الطربي الذي جعل الحاضرين ينتشون بالحنين إلى العراق، وبين اللون الحديث السريع الشبابي مما جعل القاعة تهتز بالرقص طوال الليل.
وفي تصريح حصري لـ"سيدتي نت"، قال سيمور جلال :" لا شيء يسعد أي فنان أكثر من محبة جمهوره الذي يصبح في النهاية جزءاً من أهله، واعتبر نفسي محظوظا لأنني كنت في هذه الليلة بين أهلي وأحبتي، وأشكر مجلس العمل العراقي في ابو ظبي لترتيبه هذا الحفل واشكر بشكل خاص السيد عدي المؤمن وآمل دائما ان تتكرر هذه الليالي الرائعة، على آمل أن يعود كل مغترب إلى وطنه، وأن يبقى الفن وطنا للمحبة والانسانية ".واضاف أنه يتمنى لجمهوره عاما سعيدا ، ويتمنى أن يتمكن في العام الجديد من تقديم أعمال تنال اعجابهم وتكون بمستوى ذائقتهم.
يذكر أن نفاذ تذاكر الحفل أدى إلى حرمان عدد كبير من معجبي نجم "ذي فويس" من الحضور، وقد وعد جمهوره قريبا بأغنية جديدة ستكون مفاجأة لهم، سيتعاون فيها لأول مرة مع الشاعرة حنين عمر، بعد تعاونه مع الشاعر السعودي الكبير عبد اللطيف آل الشيخ في أغنية بعنوان "قرري" ، والتي لاقت نجاحا كبيرا في الخليج والعالم العربي.

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سيدتي