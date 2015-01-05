سلافة معمار: هذا رأيي بهيفا وميريام فارس وسيرين عبد النور

طوت النجمة السورية سلافة معمار صفحة الحملة العنيفة التي تعرضت لها في العام الماضي، بالرغم من تأكيدها أنها كانت تتكلم عن حالة عامة تعاني منها التركيبة الدرامية ولم تكن تقصد بكلامها فنانة معينة. سلافة التي طالما قالت إنها تتمنى أن تموت وهي تمثّل، لا تنكر أنه ينتابها شعور بالانسحاب من مجال لا يشبهها بتعقيداته، ولا تخفي حبها لمجال الطبخ ورغبتها بتعلم فنونه ومتابعتها لقناة "فتافيت".



*ما هو أفضل عمل عرض في رمضان؟

مسلسل «سجن النسا».

*وكيف تصنفين مسلسلك «قلم حمرة»؟

الناس هي التي تقيّم. العمل جيد وفيه مواصفات جيدة.

*وكيف تتحدثين عن الهجوم الذي تعرضت له بسببه؟

أنا لم أتعرض للهجوم بسببه، بل هو كان تكملة للهجوم السابق بعد الحوار الذي أجريته في «سيدتي» العام السابق. لم يتحدث بمثل هذا الرأي الغريب عن مسلسل «قلم حمرة» إلا منبر واحد، في حين أن الصحافة العربية وكبار النقاد أشادوا به.

*كثيرون تساءلوا لماذا زوجك السابق هو الذي ردّ على الهجوم وليس أنت. فهل هو الناطق الرسمي باسمك؟

أنا لا أتابع وسائل التواصل الاجتماعي، ولم أعرف ما كتبه سيف إلا بعد 10 أيام، لأنه لم يخبرني ولا المحيطين بي بذلك، وعندما عرفت ضحكت وفوجئت. سيف ردّ لأن ما كُتب استفزه كرجل ولأني أم ابنته، وحتى مهنياً، لأنه كان يحاول الدفاع عن قناعاته في الفن والمهنة.

*يبدو أن وحدة الحال مستمرة بينكما؟

طبعاً، أنا لا أفرح إذا تعرض سيف للأذى وهو مثلي.

*سيف قال إنه عازب حتى إشعار آخر وهذا يعني أن إمكانية الزواج واردة عنده. فهل أزعجك كلامه؟

من خلال معرفتي بسيف، أنا أشك بهذا الإشعار الآخر. كل شيء في الحياة حتى إشعار آخر، ولا أحد يضمن ماذا يمكن أن يحصل معه غداً.

*وأنتِ هل يمكن أن تكرري تجربة الزواج؟

طبعاً.

*هل تعيشين قصة حب بما أن المشاعر انتهت بينك وبين سيف؟

كلا.

*لكنك عزباء وجميلة؟

العروض موجودة ولكني لا أشعر حالياً أنني أستطيع أن أتخذ قراراً بالزواج، لأسباب خاصة. ابنتي صغيرة ولست بوارد إدخال رجل إلى حياتها.

*في الطلاق، المرأة هي التي تدفع الثمن دائماً؟

المرأة تدفع الثمن في الزواج والطلاق والإنجاب وفي كل الحالات.

*بسبب أنانية الرجل؟

وأيضاً بسبب طبيعة المجتمع الذكوري الذي يجعل المرأة تدفع ثمناً أكبر في أي شكل من أشكال العلاقة أو الانفصال أو أي مستوى آخر.

*وهل يمكن أن تظلي عزباء مدى الحياة من أجل ابنتك؟

ربما، وأنا لا أشعر أنني أدفع ثمناً كبيراً. في النهاية، «ذهب» ابنتي وأنا مسؤولة عنها، وربما عندما يتواجد الخيار المناسب والشخص المناسب تصبح الأشياء أسهل، وربما لا يتوفر هذا الخيار أبداً، وربما أنا قررت في لا وعيي أن أصلب نفسي. أنا أتصرف، بحسب ما يمليه إحساسي، وحالياً أنا لا أشعر أنه الوقت المناسب لزواجي.

رسائل سلافة للنجمات اللبنانيات

*لماذا حصلت مشاكل بينك وبين النجمات اللبنانيات دون سائر النجمات السوريات. فأنت اختلفت مع ورد الخال وسيرين عبد النور ونادين نسيب نجيم. حتى الصحافة اللبنانية شنّت حملة عليك؟

نادين ردّت متأخرة. أنا لا أعتبر أن ما حصل هو خلاف، بل أنظر إليه بطريقة مختلفة. من الواضح أنه يتم التعاطي مع الأمور في لبنان بطريقة مختلفة.

*وهل الخصام بينك وبين سيرين عبد النور سيبقى مستمراً أم أن هناك إمكانية للتواصل؟

لا يوجد بيني وبينها تقاطعات اجتماعية لكي أختبر هذا الأمر. أنا لا أصادفها أبداً.

*وفي حال صادفتها هل يمكن أن تتكلمي معها؟

ممكن. لا مشكلة عندي على الإطلاق.

*ونادين نسيب نجيم؟

عندما سُئلت عن الأعمال التي تابعتها في رمضان أشرت إلى مسلسل «لو» لأنني أحببت شغل نادين والطريقة التي قدمت من خلالها «الكاراكتير»، وإحساسها وصلني بشكل جميل. أنا أتكلم في هذه الأمور بعيداً عن الاعتبارات التي ينظرن هنّ إليها.

*ماذا تقولين لـ سيرين عبد النور، وهل تجدين أنها فهمت كلامك بشكل خاطئ؟

طبعاً، ولكن لا بد وأن يأتي يوم نلتقي فيه ونتكلم وتتوضح الأمور. هناك أشخاص يأخذون الأمور بطريقة شخصية.

*وماذا تقولين لـ نادين نجيم؟

لا شيء. موفقة.

*في الأساس، أنتِ لم تأتِ على سيرتها؟

أنا لم أتعمّد تسمية أشخاص محددين، بل كنت أتحدث عن حالة عامة، ولو أن كلامي قرىء بشكل غير شخصي، لكان فهم أنني كنت أتكلم عن نقص ما في تركيبة الدراما. «السكس ابيل» ليس تهمة بل هو قيمة مضافة.

هيفاء رمز للأنوثة والإغراء

*لقب ديفا انتشر كثيراً بين الفنانات العربيات، فما الفرق بين الديفا والنجمة؟

منطق الديفا يختلف تماماً عن منطق نجمة التمثيل ومواصفاتهما مختلفة تماماً. هناك نجمة تمثيل جميلة، ولكنها ليست ديفا، وهناك ممثلة يمكن أن تكون ديفا ونجمــة في آن معاً. ليست شتيمة أن تكون الممثلة ديفا ورمزاً للجمال والأناقة أو الـ sex icon. مارلين مونرو أيقونة في غاية الأنوثة وsex icon. هي لم تكن ممثلة عبقرية ولكن هذا لا يقلل من كونها مارلين مونرو، ومثلها أنجلينا جولي وتشارليز ثيرون، ولكن الأخيرة تحولت إلى نجمة تمثيل من بعد فيلم Monster، أما كيت وينسلت فهي جميلة ولكنها ليست ديفا بل نجمة تمثيل.

*وهل النجمة اللبنانية ديفا أم نجمة تمثيل؟

لن أجيب عن كل ما يخصّ النجمات اللبنانيات. أنا أتحدث عن نظريات موجودة في الدراما. التمثيل مهنة تراكمية. وأي ممثل، مهما كان عبقرياً في التمثيل، لا بدّ وأن تتطور تجربته من أول دور وصولاً حتى آخر دور، ولذلك هو يستمر في المهنة إلى أن يصبح غير قادر على العمل، جسدياً.

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*وسيرين عبد النور؟

أترك الجواب للناس.

*وهيفاء وهبي؟

sex icon هي تشبه مارلين مونرو ولكن بنسخة عربية. هيفاء رمز للأنوثة والإغراء وكل امرأة تتمنى أن تكون بخفة دم وجمال وأنوثة وذكاء وسرعة بديهة هيفاء. هي نجمة بامتياز.

*ميريام فارس؟

هي نجمة في الغناء وحالة خاصة. ميريام ديفا وتجسد نوعاً من أنواع الجمال؛ لأنها تتميز بخصوصية في شكلها و«اللوك» والحضور والغناء على المسرح. وأيضاً نانسي عجرم ديفا ونجمة ورمز للأنوثة ولكن بشكل آخر. وإليسا جميلة من جميلات الوطن العربي. وعندما نتطلع إلى أي موضوع له علاقة بالجمال نجد أن سيرين تكرس نفسها على أنها أيقونة في «اللوك» والجمال والموضة. هي امرأة جميلة وشهرتها عربية. ولا أحد يختلف على هذا الموضوع.

*ونادين نجيم؟

هي مشروع نجمة. سيرين سبقتها.

*هل ترين أن ما حصل سببه المنافسة الواقعة بين الممثلات السوريات والممثلات اللبنانيات؟

المسألة طُرحت بهذه الطريقة وتم التعامل معها بهذه الطريقة. السؤال الذي وجه لي يومها، هل وجود الممثلات اللبنانيات في الدراما السورية يأخذ من دربكنّ، وكل ما حاولت أن أقوله هو أن الممثلات اللبنانيات يتميزن بمواصفات ليست موجودة بنفس الطريقة عند الممثلات السوريات. ليس عيباً أن تكون الممثلة «سكسي» أو أن تملك شكلاً جميلاً، بل هذه تعتبر ميزة، ولكن هنّ تعاملن معها كتهمة.

*ولكن النجمات اللبنانيات وجدن أن في رأيك تقليلاً من قيمتهنّ الفنية؟

وماذا أفعل؟ أنا لم أكن أقصد ذلك، بل قصدت أنه تتوفر في الممثلة اللبنانية مواصفات لا تتوفر عند أي ممثلة سورية.

ميريام قدّمت جهداً كبيراً

*دخول نجمات الغناء إلى مجال الدراما كنجمات تمثيل، هل يأخذ الأمر من دربكنّ كنجمات عربيات؟

هذا الأمر لطالما كان موجوداً. هي تجربة ومن حق الفنان أن يجرب كل شيء. هنّ دخلن كنجمات لأنهنّ نجمات في الأساس.

*ولكنهنّ يرفضن الغناء في تجاربهنّ التمثيلية ويفرضن أنفسهنّ كممثلات، كما حصل في تجربتيّ ميريام فارس وهيفاء وهبي، ومن هنا كان السؤال: هل هنّ يأخذن من دربكنّ كممثلات؟

الأمور لا تقاس بهذه الطريقة. الشغل متوفر والأعمال متوفرة ولا أحد يأخذ من درب أحد. كل إنسان ينال نصيبه ونتيجة عمله.

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