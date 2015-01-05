لماذا لجأت إلهام شاهين إلى الأطباء المختصين بمعاجلة السرطان؟

تجسد الفنانة المصرية إلهام شاهين خلال أحداث فيلم "ريجاتا" الذي تم الانتهاء من تصويره مؤخراً، شخصية سيدة تعاني من مرض السرطان.

وقد علمت "سيدتي نت" من مصدر مشارك في الفيلم أن الهام لجأت إلى أحد الأطباء المختصين بعلاج السرطان، لمعرفة الحالة النفسية التي يكون عليها مريض السرطان والتغيرات التي تطرأ على جسده ووجه، وقامت إلهام بإنقاص وزنها في بعض مشاهد الفيلم حيث أن هذا المرض يؤدي إلى فقدان الكثير من الوزن.

فيلم "ريجاتا" يشارك في بطولته مع الهام شاهين كل من الفنانين عمرو سعد ومحمود حميدة وهو من إنتاج محمد السبكي في ثاني تعاون بينه وبين الهام بعد فيلم "الرغبة" والإخراج لمحمد سامي.