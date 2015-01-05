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إندونيسيا تشدد احتياطات السلامة على الطيران تجنبا لتكرار حادث «إير آسيا»

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ذكر تقرير إخباري، الإثنين، أن إندونيسيا شددت احتياطات السلامة قبل الاقلاع بالنسبة للطيارين، حيث تواصل انتشال الجثث والحطام في حادث تحطم طائرة «إير آسيا»، الذي وقع الأسبوع الماضي.

وقال دجوكو موركاتمودجو، القائم بأعمال المدير العام للنقل الجوي بوزارة النقل لصحيفة «جاكرتا بوست»، الأحد، إن بيانات مسؤول عمليات الطيران قبل الإقلاع مباشرة «تعد الآن إلزامية للطيارين في أي شركة طيران».

ونقل التقرير عن وزير النقل، إجناسيوس جونان، قوله إن البيانات ستقدم للطيارين تحديثات حول الظروف الحالية، وستبقيهم على علم بحالات الطوارئ المحتملة التي قد يواجهونها.

كما نقل عن روث حنا سيماتوبانج وهو محقق سابق في اللجنة الوطنية لسلامة النقل قوله إنه رغم أن البيانات كانت جزءاً من السياسة الحالية، فإنها «لم تنفذ»، وأضاف «إنها واحدة فقط في غابة من المشاكل في نظام الطيران عندنا».

وقال التقرير إن عملية تفتيش تابعة للوزارة كشفت، الجمعة الماضي، عدم إصدار البيان اللازم.

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