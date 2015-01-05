دبي العطاء تطلق حملة لجمع 50 ألف حقيبة مدرسية لأطفال غزة

أطلقت دبي العطاء أمس مبادرة تحت عنوان «اعد بناء فلسطين، ابدأ بالتعليم»، تهدف إلى توفير اللوازم التعليمية لأطفال غزة، ليتمكنوا من متابعة تعليمهم عقب أعمال العنف الأخيرة في فلسطين.

ودعت دبي العطاء المواطنين والمقيمين في دولة الإمارات للمساعدة في حزم 50 ألف حقيبة مدرسية في فعالية تنظمها المؤسسة من 8 إلى 11 يناير الجاري، في قرية البوم السياحية، وتتبع هذه الحملة برنامجاً بقيمة 11 مليون درهم (3 ملايين دولار أميركي) أطلقته دبي العطاء خلال شهر أكتوبر 2014 بهدف دعم فرص التعليم والتخفيف من وطأة الصراعات المسلحة على الوضع النفسي والاجتماعي للطلاب في غزة. وتهدف الحقائب المدرسية إلى إلهام أطفال غزة ومنحهم الأمل مع بداية النصف الثاني من العام الدراسي وكذلك العام الجديد.

وقال طارق القرق، الرئيس التنفيذي لدبي العطاء: «عندما يمس العنف منطقة ما مثل غزة، تكمن الأولوية في تأمين سبل البقاء والحماية. ولسوء الحظ، لطالما كان أطفال غزة ضحايا أبرياء لهذا النزاع ويتعرض حاضرهم ومستقبلهم للخطر بسبب انعدام الأمن.

وبالنسبة لدبي العطاء، كانت مبادرة «اعد بناء فلسطين، ابدأ بالتعليم» الخطوة التالية لتوفير الأمن والمحافظة على فرص الأطفال المستقبلية عبر توفير الدعم لهم بما في ذلك اللوازم التي يحتاجونها للعودة إلى المدرسة ومتابعة تعليمهم. معاً، سنعمل على توفير 50 ألف حزمة مدرسية لأطفال غزة وإعطاء المجتمعات حول العالم فكرة ملموسة عن الأثر الذي تحدثه جهودنا الدؤوبة وروح العطاء لدينا في حياة هؤلاء الأطفال الأبرياء».

ومن المتوقع أن تستقطب هذه الحملة آلاف المتطوعين طوال فترة أربعة أيام. وسيساعد المتطوعون دبي العطاء على حزم الحقائب المدرسية للأطفال المتضررة جراء النزاع والتي ستوفر اللوازم المدرسية الأساسية المطلوبة للمدرسة.

وستتضمن اللوازم التي توفرها دبي العطاء وفقاً لتوجيهات الأونروا، حقيبة مدرسية ودفاتر ودفاتر رسم وعدة لعلوم الهندسة وآلة حاسبة ومقلمة وأقلام ومحايات وبرايات وأقلام تلوين ومساطر.. إلخ. وسيتفيد 50 ألف طفل في مدارس الأونروا من هذه الحزم.