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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غداً

توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا صحوا بوجه عام وغائما جزئيا أحيانا والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة بوجه عام، وتزداد الرطوبة النسبية ليلا وفي الصباح الباكر على بعض المناطق الساحلية والداخلية.

الرياح .. جنوبية شرقية - جنوبية غربية / 18 - 25/30 كم/ساعة خلال الصباح والليل، تصبح شمالية شرقية - شمالية / 15 - 28 كم/ساعة بعد الظهر والمساء.

ويحدث أعلى مستوى للمد عند الساعة الواحدة و 20 دقيقة ظهرا بينما يحدث أدنى مستوى للجزر عند الساعة الثامنة و 27 دقيقة مساء.
>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.
> أبوظبي                     29     13               80       30 .
> دبي                         28     15               85      25 .
> الشارقة                     29    12                85      25.
> عجمان                     29    12                85       25.
> أم القيوين                 29     11                85       30 .
> رأس الخيمة              29      11               85       30 .
> الفجيرة                   26      18               75        25.
> العين                     29      13               80        20 .
> ليوا                       30     11               80        25 .
> الرويس                  29     14                75       25 .
> السلع                    29      14               75       20.
> دلما                      27     18               80        35 .
> طنب الصغرى          27     18                80        35 .
> طنب الكبرى           27      18              80         35 .
> أبوموسى               27     18              80         35.
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