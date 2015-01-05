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سلطة البرغل باللحمة لرجيم متوازن

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سلطة البرغل باللحمة لرجيم متوازن سلطة البرغل باللحمة لرجيم متوازن

الإثنين 05-01-2015 11:32

جربي سلطة البرغل باللحمة لرجيم متوازن...وجبة مشبعة وصحية 

 

المقادير

500 غ لحمة مقطعة إلى شرائح رقيقة

2  سن ثوم مهروس

 4 ملعقة كبيرة زيت زيتون

1/2 كوب عصير ليمون

1 كوب برغل

عبوة بندورة كرزية مقطعة نصفين

 4 عود بصل أخضر مقطع إلى شرائح رقيقة

ضمة بقدونس مفرومة

ضمة نعنع أخضر مفروم

1/2 ملعقة صغيرة ملح

1/4 ملعقة صغيرة فلفل أسود

 

طريقة التحضير

1. نخلط شرائح اللحمة مع نصف عصير الليمون و الثوم و2 ملعقة طعام من زيت االزيتون والملح والفلفل في وعاء ونحرك جيدا ونغطي الوعاء ونضعه في الثلاجة لمدة 3 ساعات

2. ننقع البرغل في ماء بارد لمدة 15 دقيقة ثم نصفيه.

3.  نسخن 2 ملعقة طعام من زيت الزيتون في مقلاة ونقلي اللحمة إلى أن يصبح لونه بني ثم ننقل اللحمة إلى طبق ونغطيها بورق ألمنيوم

4. نضيف البرغل إلى نفس المقلاة التي تم قلي اللحمة فيها مع البندورة الكرزية والبصل الأخضر  ونقلب الخليط لمدة 5 دقائق .ثم ننقل الخليط إلى وعاء كبير.

5. نضيف اللحمة وبقية عصير الليمون والبقدونس والنعنع ونخلط جيداً. وتقدم

 

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