دفاع “غرفة عمليات رابعة” يطلب شهادة “العيسوي وواصل والعوا”

طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين، في القضية المعروفة إعلامياً بـ ” غرفة عمليات رابعة “، هيئة محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار محمد ناجي شحاتة، بالسماح لها بإعلان شهود النفي.

وسرد الدفاع أسماء الشخصيات التي يود ان تستمع اليهم المحكمة كشهود نفي، وبرز من بين تلك الأسماء اسم اللواء ” منصور العيسوي ” وزير الداخلية الأسبق، و مفتى الديار الأسبق ” نصر فريد واصل “، والمرشح الرئاسي السابق الدكتور ” محمد سليم العوا “.

وضمت القائمة كذلك اسماء كلاً من عضوي هيئة كبار العلماء ” محمد عمارة ” و ” محمد مختار مهدي “، ورئيس قسم الشريعة الإسلامية بكلية دار علوم جامعة الأزهر الدكتور ” حسن سمرة “، الدكتور “يحيي موسى “المتحدث الرسمي بإسم وزارة الصحة، واللواء ” ابراهيم عبد الغفار ” وكيل مصلحة السجون، والخبير الكنسي ” ممدوح منصور”.

تعقد جلسة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الإثنين، لنظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.