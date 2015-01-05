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بالصور.. وزير الطيران يجتمع مع مفوضة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قمة أديس أبابا

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بالصور.. وزير الطيران يجتمع مع مفوضة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قمة أديس أبابا بالصور.. وزير الطيران يجتمع مع مفوضة الاتحاد الإفريقي لمناقشة قمة أديس أبابا

جانب من اللقاء

اجتمع الطيار حسام كمال وزير الطيران المدنى، بالدكتورة إلهام إبراهيم مفوضة الإتحاد الإفريقي للبنية التحتية والطاقة، بمقر الوزارة، لمناقشة استعدادات قطاع الطيران المدني المصري للمشاركة في أعمال القمة الإفريقية 24، المقررة في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، نهاية يناير الحالي.

حضر الاجتماع الطيار محمود الزناتي رئيس سلطة الطيران المدني، ومحمد سليمان رئيس قطاع التحالفات بشركة للطيران.

وأكد وزير الطيران، أن النقل الجوي من أهم الأسس لتحقيق التعاون والتكامل مع القارة الإفريقية، وهو التكامل الذي تسعى إليه الدولة بقوة في المرحلة الحالية.

وأضاف كمال أن مصر كأحد الدول الموقعة على اتفاقية “ياموسوكرو”، لإنشاء فضاء أفريقي موحد للنقل الجوي، تسعى بقوة لتطبيق هذه الاتفاقية، لأنها تصب في مصلحة القارة الإفريقية وفي مصلحة مصر أيضاً.

وأعلنت الدكتورة إلهام إبراهيم، بأن مفوضية الإتحاد الإفريقي تسعى لتنظيم جلسات خاصة بقطاع النقل الجوي في أفريقيا على هامش القمة الإفريقية، ودعت إلى مشاركة الجانب المصري في هذه الجلسات.

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