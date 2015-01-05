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«بصيرة»: السيسي الأفضل سياسيًا.. والجبالي وريهام سعيد الأكثر تأثيرًا في 2014

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احتل الرئيس عبدالفتاح ، المرتبة الأولى لأفضل شخصية سياسية عام 2014، في الاستطلاع الذي أجراه المركز المصري لبحوث الرأي العام «بصيرة»، حول شخصيات وأحداث العام في المجالات المختلفة خلال 2014، وذلك بنسبة 54%، تلاه رئيس الوزراء، إبراهيم محلب، بنسبة 3%، ثم عمرو موسى بنسبة 1%، بينما أعرب 7% عن عدم وجود شخصية سياسية جيدة خلال العام، في حين لم يقدر 33% على التحديد.

وقال الدكتور ماجد عثمان، مدير المركز، في تصريحات له، الإثنين، إن الاستطلاع أُجري على عينة احتمالية تبلغ 2046 مواطنا بجميع المحافظات، خلال الفترة من 22 إلى 27 ديسمبر الماضي، وأظهر استحواذ الدكتور خالد حنفي، وزير ، على أحسن وزير بنسبة 18%، يليه اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية، بنسبة 12%، ثم الدكتور محمود أبوالنصر، وزير التعليم، بنسبة 3%، بينما أعرب 9% عن عدم وجود وزير جيد، في حين لم يستطع 45% التحديد.

وعن أفضل حزب سياسي، قال 23% إنه لا توجد أحزاب جيدة، و67% بأنهم لا يعرفون، و5% ذكروا أن حزب الوفد هو الأفضل، تلاه المصريين الأحرار والنور بنسبة 1% لكل منهما.

وعن السيدة الأكثر تأثيرا، احتلت المستشارة تهاني الجبالي والمذيعة ريهام سعيد المرتبة الأولى بنسبة 5% لكل منهما، تلتهما فايزة أبوالنجا، مستشارة الرئيس للأمن القومي، بنسبة 3%، ثم غادة والي، وزيرة التضامن الاجتماعي، بنسبة 2%، بينما رأى 15% أنه لا توجد سيدة مؤثرة، و65% أعربوا عن عدم معرفتهم.

وحول أفضل حدث شهده عام 2014، قال 32% إنه حفر قناة السويس، ثم انتخابات الرئاسة وفوز السيسي بنسبة 21%، ثم منظومة الخبز الجديدة بنسبة 5%، فيما رأى 35% أن الأحداث الإرهابية والتفجيرات هي أسوأ حدث في 2014، ثم الطرق بنسبة 8%، ومظاهرات جماعة الإخوان المسلمين، واقتحامهم جامعة القاهرة بنسبة 6%.

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