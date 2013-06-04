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افتتاح مشروع المجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم

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افتتاح مشروع المجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم افتتاح مشروع المجمع التعليم التكنولوجى المتكامل بالفيوم

أكد الدكتور إبراهيم غنيم، وزير التربية والتعليم اهتمام الدولة بالتعليم الفنى باعتباره القاطرة للنهوض بمستوى الخريجين وتأهيلهم لسوق العمل الداخلى والخارجى خصوصا بالدول الأوروبية.

وقال وزير التربية والتعليم فى كلمته التى ألقاها نيابة عنه الدكتور مجدى بخيت رئيس قطاع التعليم الفنى بوزارة التربية والتعليم فى افتتاح المجمع التعليمى المتكامل بدمو بالفيوم والذى أنشأ بالتعاون مع إيطاليا بتكاليف تبلغ 25 مليون دولار ضمن مشروع مبادلة الديون المصرية الإيطالية، إن رئيس الوزراء الدكتور هشام قنديل أصدر مؤخرًا قرارًا بإنشاء الهيئة القومية للتعليم الفنى والتدريب المهنى لتقوم بوضع سياسات وإصلاح التعليم الفنى وتطوير المهارات وتحسين جود التعليم الفنى وربطه باحتياجات سوق العمل.

وأوضح الوزير التعليم أنه يجرى العمل فى إنشاء مجمعات متكاملة للتعليم الفنى فى أسيوط بالتعاون مع ألمانيا ومجمع الأميرية بالقاهرة بالتعاون مع إنجلترا إلى جانب مجمع الفيوم الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع إيطاليا.

حضر افتتاح المرحلة الأولى للمشروع المهندس أحمد على محافظ الفيوم والسفير موريتزيو مسارى السفير الإيطالى بالقاهرة وفابريتزيو بيانكى وزير التعليم والجامعات بإقليم ايميليا رومانيا الإيطالى ومارسيللو ليمينا رئيس قطاع العلاقات الدولية بوزارة التعليم والجامعات والبحوث الإيطالية والدكتور عبد اللطيف الشافعى أمين عام صندوق تطوير التعليم برئاسة مجلس الوزراء ومحمود العمريطى وكيل وزارة التربية والتعليم والدكتور هشام مصطفى مدير عام التعليم الفنى والدكتور محمد مجاهد مدير المجمع بالفيوم.

وقال محافظ الفيوم إن المشروع يهدف إلى إعداد خريجين على مستوى فنى عالٍ لإمداد سوق العمل بهم فى مختلف التخصصات بمهارات تنافسية تساعدهم على الحصول على فرص عمل فى سوق العمل الداخلى والخارجى حسب المواصفات والمعايير المستخدمة فى دول الاتحاد الأوروبى وتستمر الدراسة بالمجمع 7 سنوات على 3 مراحل، الأولى تمنح شهادة دبلوم التكنولوجيا فى التخصص من وزارة التربية والتعليم ويقبل الطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية المصرية وتكون مهنته "فنى مبتدئ"، وتستمر المرحلة الثانية لمدة سنتين ويحصل فيها الدارس على شهادة دبلوم التكنولوجيا العالى فى التخصص من وزارة التعليم العالى وتستمر المرحلة الثالثة المتقدمة لمدة سنتين يحصل بعدها الدارس على شهادة دبلوم التكنولوجيا المتقدم فى التخصص من وزارة التعليم العالى فى مهنة تكنولوجى ويحصل الخريجين على شهادات ايطالية محررة بأربع لغات حتى يتسنى له التقدم لفرص العمل فى الشركات العالمية فى وأوروبا.

وأكد محافظ الفيوم أنه تم ربط الدراسة بالمجمع مع المؤسسات الصناعية القائمة بالمنطقة الصناعية بكوم أوشيم وغيرها أسوة بما تم مع المدرسة الفندقية التى سبق إقامتها بالفيوم بالتعاون مع الجانب الإيطالى على ساحل بحيرة قارون.

وقال إنه تم فى المجمع الجديد إنشاء فندق للطلاب وأعضاء هيئة التدريس، كما تم تجهيز الورش والمعامل بأحدث الأجهزة والمعدات التى تتوافق مع المواصفات الأوربية ومن المتوقع تخريج أول دفعة من المرحلة الأولى لمجمع فى يونيو 2015.

جدير بالذكر أن المركز يقام على مساحة 8 أفدنة من بينها مبنى المدرسة الثانوية الصناعية بدمو وقد بدأت الدراسة للسنة الأولى هذا العام وانتظم فيها 98 طالبًا قاموا بتأدية امتحان نهاية العام منذ أيام وتتم الدراسة فى المجمع باللغات الثلاث العربية للمواد الثقافية والإيطالية للمواد المهنية والإنجليزية، وتبلغ الطاقة الاستيعابية للمجمع 1000 طالب بعد اكتمال مراحله الثلاث.

ومن جانبه صرح السفير الإيطالى بالقاهرة أنه نظرا لنجاح المشروعات المشتركة التى تمت على أرض الفيوم فى مجال التعليم الفندقى والتعليم الصناعى يجرى حاليا بحث تنفيذ عدد من المشروعات المماثلة والمتكاملة فى محافظة بنى سويف بإنشاء مجمع تكنولوجى متكامل للفتيات كما يجرى حاليا مع وزارة الخارجية الإيطالية ومؤسسات المجتمع المدنى دراسة إنشاء مشروعات متكاملة فى مجال الطاقة الجديدة والمتجددة فى كل من القاهرة والإسكندرية وبيت لحم بفلسطين.

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