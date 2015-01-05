قاضى “غرفة عمليات رابعة” يأمر بحبس متهم 3 سنوات لسبه ضابط‎

عاقبت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاته، المتهم “يوسف طلعت”، بالحبس 3 سنوات مع الشغل وغرامة 10000 جنيه، لإتهامه بسب ضابط شرطة من المكلفين بتأمين المحكمة.

كانت هيئة المحكمة قد استمعت لرئيس اللجنة الفنية المكلفة بإعداد تقرير عن الأحراز ، وقام أحد الضباط المكلفين بتأمين القاعة بالصعود إلى منصة هيئة المحكمة والشكوى لرئيس المحكمة من أحد المتهمين بأنه قام بسبه، فأمرت المحكمة بإخراج المتهم من القفص، ويدعى “يوسف طلعت” وأنه حدثت مشادة كلامية بينه وبين الضابط ، فقامت المحكمة بتحريك الدعوى الجنائية ضده، وطالبت النيابة بتوقيع أقصى العقوبة.

رفض الدفاع أن تحقق هيئة المحكمة فى الدعوى، وأن تحيلها إلى النيابة المختصة، وطالب موكله بعدم الرد على أسئلة المحكمة، فأصدرت المحكمة قرارها السابق، وعقب ذلك طالب المتهم برد هيئة المحكمة.

تعقد جلسة محكمة جنايات القاهرة، بمعهد أمناء الشرطة بطره، برئاسة المستشار محمد ناجى شحاتة، وعضوية المستشاريين ياسر ياسين وعبد الرحمن الحسينى وسكرتارية أحمد صبحى عباس، اليوم الإثنين، لنظر جلسة ، محاكمة محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان و50 من قيادات وأعضاء الجماعة في القضية المعروفة إعلاميًا بـ”بغرفة عمليات رابعة”.

وتضم قائمة المتهمين في تلك القضية، محمد بديع، محمود غزلان، حسام أبو بكر الصديق، سعد الحسيني، مصطفى الغنيمي، وليد عبد الرءوف شلبي، صلاح سلطان، عمر حسن مالك، سعد عمارة، محمد المحمدى، كارم محمود، أحمد عارف، جمال اليمانى، أحمد على عباس، جهاد الحداد، أحمد أبو بركة، أحمد سبيع، خالد محمد حمزة عباس، مجدى عبد اللطيف حمودة، عمرو السيد، مسعد حسين، عبده مصطفى حسينى، سعد خيرت الشاطر، عاطف أبو العبد، سمير محمد، محمد صلاح الدين سلطان، سامح مصطفى أحمد، الصحفى هاني صلاح الدين وآخرين.

كانت النيابة قد وجهت إلى المتهمين اتهامات عدة تتعلق بإعداد غرفة عمليات لتوجيه تحركات تنظيم الإخوان بهدف مواجهة الدولة وإشاعة الفوضى فى البلاد عقب فض اعتصامى رابعة العدوية والنهضة، كما اتهمتهم أيضاً بالتخطيط لاقتحام وحرق أقسام الشرطة والممتلكات الخاصة والكنائس.