466 ألف جنيه قروض لتمويل 152مشروع اقتصادي بالمنوفية

عقد اللواء أسامة فرج سكرتير عام محافظة المنوفية اجتماعا بلجنة القروض بالمحافظة لمشروع إقراض الأسر للقرى والأحياء الشعبية بحضور مدير عام إدارة الحسابات ، مدير عام إدارة الشئون القانونية ،مدير إدارة شئون الانتاج بالمحافظة ومدير ادارة الصناعات الحرفية ، ومدير إدارة بناء وتنمية القرية، حيث تم توفير تمويل 152 مشروع اقتصادي بإجمالي 466000 جنيه فى مختلف المجالات ممولة من عائد وديعة حصيلة بيع المشروعات .

وأوضح اللواء اسامة فرج انه تمت الموافقة على تمويل 152 مشروع سبق أن تقدم بها مواطنين من 33 وحدة محلية قروية تم مراجعتها للتأكد من مطابقتها للشروط وتحقيقها أرباح تساهم فى تحسين مستوى معيشة المقترضين فى مجالات الإنتاج الحيواني والميكنة الزراعية ومنافذ البيع والتوزيع والمشروعات المتنوعة والتصنيع وتربية النحل بإجمالي 466000جنيه .

وأشار إلى المشروعات فى مقدمتها مشروعات الإنتاج الحيواني بإجمالي 166000جنيه يليها مشروعات الميكنة الزراعية بإجمالي 144000جنيه والمشروعات المتنوعة والتصنيع بإجمالي86000 جنيه ومشروع ومنافذ البيع والتوزيع بإجمالي49000 جنيه ومشروع تربية النحل بإجمالي 21000 جنيه مؤكدا على المتابعة المستمرة لضمان استمرارية المشروع فى تأدية رسالته التنموية الاقتصادية والتي تساهم فى رفع مستوى المعيشة لكافة فئات المجتمع المحلى.