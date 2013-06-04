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وكيل "الصحة" بدمياط يعد أهالي مرضى الأورام بعلاج أزمة قسم الأطفال

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وكيل "الصحة" بدمياط يعد أهالي مرضى الأورام بعلاج أزمة قسم الأطفال وكيل "الصحة" بدمياط يعد أهالي مرضى الأورام بعلاج أزمة قسم الأطفال

كتب : سهاد الخضري منذ 7 دقائق

وعد وكيل وزارة الصحة بدمياط، الدكتور حمدي حواس، أهالى مرضى الأورام بقسم الأطفال بتوفير أطباء لمراعاة المرضى، وذلك بعد تقدم أسر المرضى بشكاوى له ولمحافظ دمياط، اللواء محمد علي فليفل.

يذكر أن مسؤولي محافظة دمياط التقوا مدير معهد الأورام لبحث أزمة عدم وجود أطباء بقسم الأطفال وتهديدات مسؤولي المعهد بإغلاق القسم لعدم وجود أطباء.

من جانبهم، هدد أهالي الأطفال المرضى بمعهد أورام دمياط بالاعتصام أمام ديوان عام محافظة دمياط، مطالبين بالإقالة الفورية لمدير معهد أورام دمياط، الدكتور حسام درويش، في حال عدم توفير أطباء لعلاج أبنائهم.

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