أتليتكو يبدأ الاستعداد لريال مدريد

(إفي): بدأ أتليتكو مدريد الإسباني الاستعداد لذهاب دربي ثمن نهائي كأس الملك أمام ريال مدريد وذلك وسط شكوك حول لحاق كل من البرازيلي جواو ميراندا والأرجنتيني كريستيان أنسالدي بالمباراة حيث تدربا على هامش الفريق.

ولم يدخل أي من اللاعبين في القائمة التي استدعاها المدرب الأرجنتيني دييجو سيميوني لمباراة السبت أمام ليفانتي بالليجا.

ويعاني ميراندا من حمل عضلي تسبب أيضا في غيابه عن أخر مبارايات العام المنصرم أمام أتليتك بلباو، أما أنسالدي فيعاني من التواء في الركبة تسبب في غيابه عن أخر ست مبارايات.

وتدرب ميراندا وأنسالدي على هامش الفريق في أول مران للفريق بعد الفوز السبت على ليفانتي بنتيجة 3-1 وفي ظل الاستعداد لذهاب ثمن نهائي الكأس أمام ريال مدريد يوم الأربعاء المقبل على ملعب فيسينتي كالديرون.

وقد تشهد مباراة الدربي المشاركة الأولى للمهاجم فرناندو توريس مع أتليتكو مدريد بعد عودته للـ"روخيبلانكوس" عقب غياب استمر سبع سنوات ونصفا معارا من ميلان الإيطالي.