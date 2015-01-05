شرطة عجمان تطلق جائزة «إسعاد المتعاملين والمجتمع»

أطلقت القيادة العامة لشرطة عجمان أمس مبادرة " يوم القيم المؤسسية " وجائزة " إسعاد المتعاملين والمجتمع ".

وأكد سعادة العميد الشيخ سلطان بن عبدالله النعيمي قائد عام شرطة عجمان خلال إطلاقه مبادرة " يوم القيم المؤسسية " .. أن المبادرة تهدف إلى ترسيخ مفهوم القيم المؤسسية لدى منتسبي شرطة عجمان بما يعكس الصورة والسمعة المتميزة لشرطة عجمان لدى المتعاملين والمجتمع .

وقدم سعادته خلال حفل الإطلاق الذي حضره المدراء العامون ومدراء الإدارات شرحا مفصلا عن إستراتيجية القيادة والقيم المؤسسية ومعانيها وكيفية ترسيخها .. حاثا الإدارات الخدمية على النزول إلى الموظفين في " الكونترات " وشرح القيم لهم بحضور المتعاملين.. فيما قدم المدراء شرحا عن أهمية ترسيخ هذه القيم في السلوك والأداء ونشرها على جميع الموظفين كل في إدارته وأوضح قائد عام شرطة عجمان أن الهدف من إطلاق " جائزة إسعاد المتعاملين والمجتمع " هو تحقيق مؤشر السعادة الذي أطلقه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي " رعاه الله " و" رؤية حكومة عجمان 2021 ".

وأشار إلى أن التنافس على الجائزة مفتوح أمام الإدارات الخدمية في شرطة عجمان وتسعى من خلالها الشرطة إلى الوصول لأقصى معدلات رضا المتعاملين والمجتمع بشكل عام.

ووقع سعادة قائد عام شرطة عجمان والمدراء العامون ومدراء الإدارات والأقسام ..على " وثيقة التعهد الاستراتيجي " التي تؤكد ضرورة الالتزام بتطبيق استراتيجية القيادة العامة لشرطة عجمان المنبثقة من استراتيجية وزارة الداخلية.